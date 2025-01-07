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惠中寺逾8千碗臘八粥送中市府 盧秀燕回贈蛇年春聯

中央社／ 台中7日電

今天是農曆12月8日臘八節，佛光山惠中寺準備了8649碗臘八粥慰勞台中市政府團隊，市長盧秀燕也回贈首次亮相的蛇年春聯「蛇現幸福」，感謝惠中寺。

「佛光山惠中寺慶祝法寶節結緣臘八粥活動」贈粥儀式，今天在台中市政府台灣大道市政大樓惠中樓9樓台中廳舉行，佛光山中區總住持覺居法師帶領志工致贈臘八粥及星雲法師春聯，盧秀燕與市府團隊各局處主管也列席感謝惠中寺，並回贈首次亮相的市府蛇年春聯「蛇現幸福」。

盧秀燕表示，每年惠中寺臘八粥是市府員工最期待的事情，在歲末年初之際，讓大家吃得平安、順心及業務順利，惠中寺每年準備的臘八粥數量龐大，今年光台灣大道市政大樓員工登記的就有8649碗，還未計算市府其他單位，還有警政單位份數。

盧秀燕指出，這項臘八粥製作工程浩大，志工很辛苦，所以各局處主管今天都出席表示感謝，台中市去年底被評比為全國最幸福城市，今年目標就是要繼續幸福，所以要吃臘八粥，祝大家都健康快樂。

覺居法師指出，每年臘八粥活動，市府及惠中寺都很重視，她內心很感動，活動已持續10多年，今天也是佛陀成道日，臘八粥背後意義就是感謝，所以要代表市民感謝市府團隊，這麼多碗臘八粥，不是出自中央廚房，都是志工大清早4時起床全程手工製作，不分晝夜切煮，將心中的愛送到每個人手中。

佛光山 台中市 盧秀燕 蛇年

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