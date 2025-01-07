錢來了...機器人、無人機消防救災生力軍 消防署斥資6.6億補助各縣市

彰化縣政府與消防局今天舉辦「智慧消防、科技救災」演練，彰化縣長王惠美表示，彰化縣政府率全國之先，啟動「AI智能防災系統」後，大幅提升救災效率；消防署副署長簡萬瑤說，消防署也斥資6點6億元補助各縣市救災機械人與無人機，除了提升智慧消防救災效率，也更能保障消防人員安全。

彰化縣消防局今天在警政署保安警察第四總隊精誠營區實地進行「智慧消防、科技救災」演練，彰化縣長王惠美與簡萬瑤等人與會。

王惠美表示，彰化縣政府首率全國之先，啟動「AI智能防災系統」後，中央消防署也再補助3千萬元，讓彰化縣再添AI科技利器，包括4具救災機器人及4組無人機加入應急救災行列，「救災機器人」不僅能滅火射水，也配載可偵測有毒氣體及熱顯像功能，且結合AIOT物聯網，能即時把災害現場回傳指揮中心，還可用於化學品災害、高科技產業、工廠等特殊火場救災；而「無人機」則不受地形限制，可應用於火災、水域、山區救援，提供即時影像，提高救災效率，降低消防人員搶救風險。

彰化縣也獲中央數位發展部補助支持，開發「AI監控影像防災辨識」及「無線電AI監聽系統」，可自動辨識火災、水災及交通事故等現場影像資訊，並搭配購置的41組穿戴式影像傳輸設備，讓指揮中心即時掌握現場狀況，精準調度。

王惠美說，縣府近年持續挹注2.6億元，充實各項防救災裝備及設備，且持續汰換消防車輛、更新消防救災配備，包括因應都市災防需求的4輛雲梯車，未來也會持續提升消防救災量能。

簡萬瑤說，消防署有包括22項的五年計劃，經費高達260億元採購車輛、通訊、個人救災裝備器材等，提升救災安全保障與效率，包括斥資6.6億元補助各縣市4部救災機械人、與4部無人機，以提升智慧消防與防災科技，運用在二類及危險的救災環境。