台中新社山頂庄每周一次吹哨角練習 傳統民俗文化傳薪火

台中新社九庄媽過爐繞境是文化資產法保護的無形文化資產，繞境活動將在2月1日舉行，山頂庄九庄媽執年委員會總幹事陳俊良憂心哨角傳統文化無法傳承，發起募捐購買新哨角，號召庄內年輕人每周二晚揪團練習吹哨角，傳承文化。

哨角低沈鳴音可以展現莊嚴的排場，也預告主神即將駕到的訊息，在當代進香、遶境陣頭中，屬於常見的隊伍；新社區山頂庄即中正里，近來常可聽到哨角低沈的鳴響，在九庄媽爐主府，每周二晚上，有10多位庄中青年在石岡「石忠宮」哨角隊羅啟政的指導下練習，希望將這個在九庄媽過爐繞境中近乎失傳的薪火傳承下去。

「新社九庄媽繞境」於2009年由台中市政府公告登錄為「民俗」，成為文化資產保存法所保護的之無形文化資產；流傳超過兩百年的民俗文化，在社會環境快速變化中，許多傳統陣頭日漸凋零，大旗鑼鼓班、哨角隊、執事隊等，許多輪值庄已經找不到人手參與繞境。

大旗鑼鼓班1997年由地方人士發起，在政府的協助下恢復運作，也喚起在地民眾對傳統文化的重視。各庄鑼鼓除了在九庄媽遊庄或過爐時擔任神明駕前樂團外，如有鄰近庄頭慶典、友廟廟會也會出陣相挺。

哨角陣頭更需體力，社會環境的變遷，年輕人出外工作，在老一輩退出繞境隊伍後，很難找到人傳承，失修的哨角只能成為文化館收藏的文物；山頂庄九庄媽執年委員會總幹事陳俊良憂心文化無法傳承，發起募捐購買新的哨角，邀請羅啟政教授，他號召庄內年輕人，每周二晚上揪團練習。

中正里張鳳梅里長表示，山頂庄行政區域為新社區中正里共10鄰，其中第3鄰部份庄民及第7鄰全部，因為地緣關係加入新社庄值年；第8、9、10鄰是位於食水嵙龍興宮信仰圈，實際參與九庄媽山頂庄值年的為第1、2、4、5、6鄰及第3鄰東新路以東庄民約150戶，屬於中間偏小的村庄。

庄民平日相處團結，甲辰值年大家有錢出錢有力出力，媽祖聖誕或是平日初一、十五犒將，庄民熱情參與，鑾殿整潔維護都有首事及志工自動幫忙，平日爐主府也常見庄民坐在服務桌前摺平安符話家常或是協助外地前來參拜民眾。