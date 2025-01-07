彰化芬園農會拔蘿蔔活動 5萬根讓民眾拔得過癮

彰化芬園鄉農會1月11日將舉辦千人拔蘿蔔活動；農會指出，去年拔蘿蔔活動有千人報名參加，不到10分鐘就拔光，今年活動將在芬園寶藏寺前農地展開，5萬根蘿蔔讓民眾拔得過癮。

彰化芬園鄉農會總幹事黃翊愷今天接受媒體聯訪時說，拔蘿蔔活動將在11日上午10時展開，活動分為網路報名跟現場報名，其中網路報名部分已額滿。

芬園農會指出，活動場地選在芬園寶藏寺前方的農地，約2公頃，蘿蔔數量約有5萬根，除了網路報名的民眾，也會以發放號碼牌方式，提供300個名額現場報名，讓民眾體驗拔蘿蔔樂趣。

芬園農會還安排芬饗農市集與農特產品展售攤位，民眾可購買在地農特產品，也有食安教育活動，教大小朋友一起醃蘿蔔，體驗農村生活。