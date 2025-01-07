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豐原國民運動中心11家搶營運權 市府駁斥「內定」

聯合報／ 記者陳秋雲游振昇／台中即時報導
台中市豐原國民運動中心預計今年二月完成驗收，有11家廠商爭取營運權，競爭激烈。圖／江啟臣服務處提供
台中市豐原國民運動中心預計今年二月完成驗收，有11家廠商爭取營運權，競爭激烈。圖／江啟臣服務處提供

台中豐原國民暨兒童運動中心去年10月底完工，預計今年2月前完成驗收，運動局公告ROT招商案，選出11家廠商將進入評選階段，因競爭者多，市場有不少傳言。運動局代理局長游志祥說，因為地理位置優越、前景看好，多加競爭，所以增加外聘學者增加公平性。

台中市議員周永鴻指出，豐原國民運動中心營運移轉（OT）案正進行營運廠商評選，地方卻盛傳某申請單位已對外宣稱得標，令人懷疑有黑箱作業，呼籲市府運動局應對外說明。

豐原國民運動中心113年10月底完工，OT案10月28日公告招商，12月26日截止收件，12月27日起進行申請人資格審查及要求補正、補件或澄清，預計今年1月8日前選出合格申請人，16日前召開甄審會從合格申請人中遴選出最優申請人並對外公告，市府運動局進行議約。

周永鴻說，甄審會尚未展開，還沒有公告合格申請人，更不用說遴選出最優申請人，地方卻傳某單位宣稱將取得經營權，甚至開始規劃運動課程，不免讓人懷疑評選涉及內定，質疑評選黑箱作業。要求市府，為維護政府公正性並保障其他參與投標的廠商權利，有必要對外說明以昭公信。

運動局代理局長游志祥指出，豐原國民運動中心地理與交通位置優越，加上原線區運動風氣特別興盛，業者普遍看好前景，競爭者非常多，目前11家進入評選。

游志祥表示，外界繪聲繪影，但連甄選會都還沒有開始，內定廠商之說，根本無的放矢。因此案備受矚目，所以評選委員增加外聘學者，以公開公平的方式進行評選。

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