快訊

1月便宜資費懶人包／4G吃到飽這家488元！5G爽快上網只要389

傳王定宇不滿柯建銘外流團購消息 徐巧芯：老綠男為我吵架

烏克蘭終止俄國天然氣過境，但歐盟還沒準備好

南投選委會公告 草屯鎮長候選人蔡銘軒、簡賜勝

中央社／ 南投縣7日電

南投縣選舉委員會今天公告，草屯鎮第19屆鎮長補選候選人1號蔡銘軒、2號簡賜勝，8日至17日上午7時至晚間10時為競選活動期間；另外，蔡銘軒、簡賜勝的積極、消極資格都符合。

草屯鎮長補選18日投開票，民進黨徵召南投縣議員蔡銘軒、國民黨提名縣議員簡賜勝；蔡銘軒今天一早先站路口彎腰鞠躬拜票，再前往各里活動中心關心草屯鎮消費券發放事宜，簡賜勝上午則受在地愛心團體邀請，到草屯惠德宮出席冬令救濟活動並與民眾合影。

南投縣選舉委員會今天公告，第19屆草屯鎮長補選候選人為1號蔡銘軒、2號簡賜勝，競選期間明天至17日共10天；另外，根據選委會民國113年12月17日第390次委員會議紀錄，今年1月10日前公告選舉人數、1月18日投開票、23日公告當選人名單、24日前發給當選證書。

選委會表示，民進黨推薦蔡銘軒、國民黨推薦簡賜勝的候選人積極資格，經草屯鎮選務作業中心、南投縣選舉委員會審查結果都符合資格；消極資格函請國防部、懲戒法院、南投地方法院、南投地方檢察署、南投縣警察局等機關，及以電子郵件洽銓敘部查證，初審及複審都符合候選人資格要件規定而准予登記。

南投縣選舉 簡賜勝 蔡銘軒

延伸閱讀

草屯鎮長補選熱！綠控藍簡賜勝財產來源不明 藍批信口開河

影／綠爆藍草屯鎮長候選人家族攬34億工程 吳崢3人全被告了

影／草屯鎮長補選 國民黨簡賜勝坦言：2狀況壓力大

民進黨告發違反利益迴避 參選人簡賜勝競總：子虛烏有

相關新聞

台中2例麻疹公布足跡表 盧秀燕：如發病打1999安排就醫

台中市長盧秀燕指出，台中市去年獲評全國最幸福城市，但提醒近來就有小考驗，台中出現首例本土麻疹個案，確診者住院，提醒被匡列...

豐原國民運動中心11家搶營運權 市府駁斥「內定」

台中豐原國民暨兒童運動中心去年10月底完工，預計今年2月前完成驗收，運動局公告ROT招商案，選出11家廠商將進入評選階段...

四方電巴有自燃風險…法拍被嫌棄僅賣出2輛「殺肉零件也沒人買」

四方公司因違反台中市公車免費乘車契約，被台中市府罰款5305萬多元，向法院聲請假扣押財產、法拍。行政執行署台中分署今法拍...

南投最搶錢路口、測速桿出爐 這市鎮沒上榜令人意外

南投縣透過科技執法、固定測速桿取締，遏阻交通違規。縣警局公布，去年最會拍的3大科技執法路口，落在埔里、南投市、名間，3大...

草屯鎮長補選 藍綠觀望大罷免效應

南投縣草屯鎮長補選熱度升溫，行政院政務委員陳時中前天到南投輔選，喊出2月1日就要大罷免，儼然把這場補選打造成大罷免起手式...

潭雅神綠園道 明年增3.8公里人行道

台中市指標景點潭雅神綠園道，去年約350萬人次到訪，沿線14公里有許多住宅工廠，半數路段人車混行，有安全疑慮。立委爭取新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。