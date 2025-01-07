南投選委會公告 草屯鎮長候選人蔡銘軒、簡賜勝
南投縣選舉委員會今天公告，草屯鎮第19屆鎮長補選候選人1號蔡銘軒、2號簡賜勝，8日至17日上午7時至晚間10時為競選活動期間；另外，蔡銘軒、簡賜勝的積極、消極資格都符合。
草屯鎮長補選18日投開票，民進黨徵召南投縣議員蔡銘軒、國民黨提名縣議員簡賜勝；蔡銘軒今天一早先站路口彎腰鞠躬拜票，再前往各里活動中心關心草屯鎮消費券發放事宜，簡賜勝上午則受在地愛心團體邀請，到草屯惠德宮出席冬令救濟活動並與民眾合影。
南投縣選舉委員會今天公告，第19屆草屯鎮長補選候選人為1號蔡銘軒、2號簡賜勝，競選期間明天至17日共10天；另外，根據選委會民國113年12月17日第390次委員會議紀錄，今年1月10日前公告選舉人數、1月18日投開票、23日公告當選人名單、24日前發給當選證書。
選委會表示，民進黨推薦蔡銘軒、國民黨推薦簡賜勝的候選人積極資格，經草屯鎮選務作業中心、南投縣選舉委員會審查結果都符合資格；消極資格函請國防部、懲戒法院、南投地方法院、南投地方檢察署、南投縣警察局等機關，及以電子郵件洽銓敘部查證，初審及複審都符合候選人資格要件規定而准予登記。
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