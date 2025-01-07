台中2例麻疹公布足跡表 盧秀燕：如發病打1999安排就醫

台中市長盧秀燕指出，台中市去年獲評全國最幸福城市，但提醒近來就有小考驗，台中出現首例本土麻疹個案，確診者住院，提醒被匡列者一定要戴口罩，預防傳染疾病最關鍵，民眾若不清楚要連繫何單位，可撥1999查詢。

盧秀燕指出，台中市去年得到「最幸福城市」，新年開始，「要繼續幸福喔！」但幸福得來不易，會面臨很多考驗，因逢疾病好發季節，台中今年接獲通報出現首例本土麻疹病例，另有外地確診者來台中有足跡，提醒市民預防疾病。

衛生局長曾梓展指出，台中市首例本土麻疹確診病例，是一名30多歲男性，曾到外縣市群聚醫院照顧家人被匡列，去年12月29日出現頭痛與畏寒等症狀，今年1月1日發現胸部出現紅疹，個案到南部參加跨年活動，1月2日發病，在南部就醫後由醫院通報確診，目前仍住院治療。

衛生局指出，麻疹傳染力強，可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染，出疹前後4天均具傳染力。

衛生局匡初步掌握個案可傳染期間台中的接觸者共20人，並針對個案活動場域接觸者持續匡列中，接觸者與個案最後一次接觸日去年12月31日的隔日，今年1月1日起算，持續追蹤健康情形至麻疹最大潛伏期18天，此案預定監測至1月18日止。

另接獲北部縣市衛生局通知，有一例北部境外移入麻疹確診個案，去年12月28日可傳染期間曾在台中公共場域活動並搭乘大眾運輸工具，提醒民眾提高警覺，如有足跡重疊，務必落實自主健康監測，若出現疑似麻疹症狀，請主動聯繫居住地衛生所並告知活動史，以安排就醫。