南投最搶錢路口、測速桿出爐 這市鎮沒上榜令人意外

南投縣透過科技執法、固定測速桿取締，遏阻交通違規。縣警局公布，去年最會拍的3大科技執法路口，落在埔里、南投市、名間，3大測速桿在鹿谷、中寮、竹山，最大鎮草屯難得沒上榜。警方也再次呼籲用路人遵守交通規則，以免受罰。

南投縣警局指出，交通部統計道路交通事故有6成發生於路口，為此擴大科技執法，於各鄉鎮市易肇事及交通違規多的路口，透過24小時全天監控，遏阻民眾交通違規，全縣已有22處科技執法路口，近日更彙整各地區去年違規舉發狀況。

經統計，2024年違規舉發件數最多的3大科技執法路口，依序為埔里中山路三段與大城路口共12704件，再來是，南投市台14乙線及南陽路口4163件、名間台16線及台3線路口3942件；且埔里該路口取締數較另2路口高出3倍之多。

警方進一步分析，埔里中山路三段與大城路口違規樣態，以未依兩段式左轉1萬1104件居冠，其次為紅燈右轉646件、闖紅燈310件，以機車違規為大宗，且突破上萬件，為此再次呼籲機車騎士行經該路口勿貪快，務必依規定兩段式左轉。

南投市台14乙線及南陽路口前3大違規為，不遵守道路交通標線指示1566件、紅燈右轉766件、闖紅燈617件；名間台16線及台3線路口，以不遵守道路交通標線指示1198件、不依號誌左轉彎700件、闖紅燈340件，位居前三。

此外，2024年最會拍的固定測速桿前3名，分別為鹿谷151線10.07K處共1萬3926件，再來是，中寮139線47.5K處共5301件、竹山台3線227.7K處共4113件；另，超速40公里以上危險駕駛共舉發184件，其中最高時速達121公里／小時。