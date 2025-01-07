潭雅神綠園道 明年增3.8公里人行道

台中市指標景點潭雅神綠園道，去年約350萬人次到訪，沿線14公里有許多住宅工廠，半數路段人車混行，有安全疑慮。立委爭取新增3.8公里人行道，人車分道覆蓋率提升至65%，明年2月完工。觀旅局表示，將逐年提高覆蓋率。

台中市有18條自行車道，總長度超過780公里，全國第一。其中以潭雅神綠園道到訪人數最多，前年有315萬人次，去年約350萬人次，全長14公里，沿線風景優美。

立委楊瓊瓔爭取1240萬，加上市府編對等經費，共2480萬，將增加3.8公里人行道並優化車道鋪路，屆時人車分道率將提高到65%。

楊瓊瓔指出，潭雅神綠園道不但是騎單車熱門場域，民眾休憩或跑步都愛來此運動，假日親子騎行更夯，部分路段人車混行，常發生自行車與行人避讓、搶道，發生碰撞意外。期待市府逐年提高人車分道覆蓋率，騎士與行人不必擔心對方影響。

議員賴朝國說，人車分道率提高，可吸引更多遊客，帶動周邊經濟與觀光效益。潭秀里長陳健峯說，完工後將號召里民舉辦6公里健走，感受園道新面貌。

市府觀旅局長陳美秀說明，潭雅神綠園道兩側人車分道合計施作14.7公里，目前完成率52%；因綠園道是指標景點，且到訪人數達300萬以上，且逐年增加，必須考量交通「以人為本」，且住戶常反映人車爭道問題，市府會繼續提高覆率。

另，觀旅局指出，東豐和后豐自行車道是觀光路線，沿線住戶少，遊客騎車多，走路散步人數少，且車道沿線路幅不寬，目前沒有施作人車分道計畫。