草屯鎮長補選 藍綠觀望大罷免效應

南投縣草屯鎮長補選熱度升溫，行政院政務委員陳時中前天到南投輔選，喊出2月1日就要大罷免，儼然把這場補選打造成大罷免起手式，民進黨立委王定宇昨到南投輔選，僅表示「陳時中講的時候，我不在場」。地方藍綠黨部都說，現階段先完成補選再說。

草屯鎮前鎮長簡景賢猝逝後，藍綠推現任議員簡賜勝、蔡銘軒參選，預計1月18日投票。藍營由南投縣長許淑華操盤，請出無黨籍簡賜勝回歸藍營參選，綠營祭出「大咖」車輪戰輔選，要炒熱選情。

陳時中前天站台時，喊出草屯鎮長補選是立院通過財劃法等3法修正後的首場選舉，要用選票表達對立院亂象的憤怒，還喊出2月1日就要大罷免，地方政壇仍觀望，大罷免對選情的影響。

國民黨草屯鎮長候選人簡賜勝昨委託競選總幹事周信利（左）與律師，對民進黨發言人吳崢等人提告加重誹謗、意圖使人不當選。記者賴香珊／攝影

民進黨立委王定宇昨為蔡銘軒站台，被問到大罷免話題，王只說「我不在場啦」，草屯這張票等於幫台灣人投票。綠營近期詢問連署熱度提升，支持者躍躍欲試。

藍營多認為南投政治版圖藍大於綠，藍營立委深耕地方，縣長許淑華滿意度高，想罷免立委很難，簡賜勝從無黨籍回歸藍營，正面看待選情。藍綠黨部都緊盯大罷免影響有多大，但昨僅表示，現階段先完成補選再說。

綠營昨質疑簡賜勝當議員10年，夫妻不動產總面積增加近萬平方公尺，市值破億元，涉及財產來源不明；縣黨部發言人陳紀衡說，若家族企業賺的錢流入口袋，屬合法分配嗎？

簡賜勝昨持續拜票行程，針對民進黨發言人吳崢等3人質疑家族企業承攬公共工程，涉及利益迴避等問題，他昨委託律師與競選總幹事周信利提告加重誹謗、意圖使人不當選。

針對簡提告，民進黨縣黨部主委陳玉鈴說，被告並不意外，她是好意提醒，不希望簡跟林姿妙一樣。周信利回應，簡擔任議員10年，每年都申報財產，公職人員財產有政府監督，對手陣營不必信口開河指摘。