立委游顥考察竹山南雲產業園區 盼助114年獲開發許可
國民黨立委游顥今天說，竹山鎮南雲產業園區若獲核准，預計創造11億元年產值、1200個就業機會，感謝經濟部政務次長何晉滄考察用地，並承諾加速前期審查，期望今年核准設置。
立法院經濟委員會上午、下午陸續考察竹山鎮南雲產業園區申請設置案、信義鄉台大實驗林範圍現況農業利用、草屯鎮鳥嘴潭人工湖，立委游顥、馬文君服務處幹部、南投縣副縣長王瑞德、經濟部、農業部、國立台灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處等官員出席。
王瑞德說，南雲產業園區規劃竹藝、家具等產業，交通很方便，感謝立委游顥邀相關單位關心園區開發，盼2026年底進行土地標租售作業；游顥表示，園區若獲核准，預計15家至20家廠商進駐，每年為地方增加新台幣11億元產值，創造1200個就業機會，有助青年返鄉。
有關信義鄉內台大實驗林範圍內承租戶耕作土地問題、承租戶加入農保資格受限問題、契約承租戶耕作土地納入農業天然災害救助範圍、修改山坡地開發利用回饋金等訴求，當地農民希望中央放寬規定並協助解決。
王瑞德說，信義鄉土地利用與農民權益問題累積多年，希望修法改善，也盼台大適度放寬已農用土地使用；國土計畫法分區圖規定台大實驗林造林地列為「國保二」，縣政府希望中央體恤農民，同意將土地劃為「農三」，造林地承租戶農作受損才能申請天災救助金。
游顥說，信義鄉台大實驗林承租戶農保資格問題存在已久，感謝農業部政務次長胡忠一協助同意放寬承租戶農保資格，針對台大實驗林承租戶且有農作收入或資材即具農保資格；另外，南投縣山坡地占全縣95%，希望林業及自然保育署同意於都市計畫範圍內者，或興建農舍及農業設施免繳山坡地開發利用回饋金。
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