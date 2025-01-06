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影／彰化和美7公頃花海限定美景亮相 到和美賞花還可打卡抽獎

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
和美鎮線東路廣達7公頃的波斯菊花海目前正盛開。記者林宛諭／攝影
和美鎮線東路廣達7公頃的波斯菊花海目前正盛開。記者林宛諭／攝影

彰化縣和美鎮線東路廣達7公頃的波斯菊花海目前正盛開，公所還打造「花現和美」意象，並搭配稻草捲，讓民眾可打卡拍美照，而公所舉辦的年貨大街活動也將從18日到24日一連舉辦7天，民眾可到和美賞花兼採購年貨一舉兩得。

和美鎮長林庚壬說，位於線東路6 段廣達7公頃的花海靠近國道三號，是外地人來到和美鎮第一個入口景觀，公所今年在冬季農作期間結合陳榮生等多位農友種植波斯菊讓民眾多一處賞花景點。

為鼓勵民眾分享美照，1月20日前只要到花海拍照並和裝置藝術合照，將照片分享在「和美鎮長林庚壬」FB粉絲專頁的抽獎貼文留言處，並在粉絲專頁按讚、追蹤、標註2位好友，就有機會抽到「圖騰時尚側背包」和禮券。

和美鎮公所也將從1月18到24日在和美鎮愛華路320號側邊空地（和美福德宮對面）舉辦一連7天的年貨大街活動，共有年貨攤商、小農、在地福德市集等百餘攤商市集可讓民眾一次逛個夠，活動期間還有表演節目、親子DIY、食農教育、滿額送好禮，讓大家採買拿好康。

和美鎮線東路廣達7公頃的波斯菊花海目前正盛開，公所還布置稻草捲，讓民眾可打卡拍美照，。記者林宛諭／攝影
和美鎮線東路廣達7公頃的波斯菊花海目前正盛開，公所還布置稻草捲，讓民眾可打卡拍美照，。記者林宛諭／攝影
和美鎮線東路廣達7公頃的波斯菊花海目前正盛開。圖／和美公所提供
和美鎮線東路廣達7公頃的波斯菊花海目前正盛開。圖／和美公所提供
和美鎮線東路廣達7公頃的波斯菊花海目前正盛開。記者林宛諭／攝影
和美鎮線東路廣達7公頃的波斯菊花海目前正盛開。記者林宛諭／攝影

年貨大街 攤商 賞花

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