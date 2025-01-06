草屯鎮長補選熱！綠控藍簡賜勝財產來源不明 藍批信口開河

南投草屯鎮長補選，民進黨南投縣黨部今與立委王定宇質疑國民黨候選人簡賜勝當議員10年，夫妻倆不動產總面積增加近萬平方米、價值破億，涉財產來源不明。簡賜勝競總表示，每年依法財產申報，受政府監督，非對手陣營能隨便指摘。

民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴、發言人陳紀衡和立委王定宇今下午開記者會，質疑簡賜勝的財產來源不明；陳紀衡指出，簡賜勝及其陣營頻稱，簡在當議員前、即10年前已交棒，脫離其家族營造企業，但在其議員任內，財產卻暴增。

陳紀衡說，簡賜勝夫妻在其擔任議員任內，增加總面積近萬平方米、價值破億元的不動產，但單靠議員每月約8萬收入，連任3屆恐也無法購入如此多不動產，若家族企業賺的錢流入口袋，是合法分配？有繳稅嗎？簡應向大眾解釋財產來源。

立委王定宇則質疑，藍營候選人服務處設在自家營造的會館，卻稱自己已與公司無關，並稱已交棒，但公司負責人是二等親內的小孩和妻子，承包縣府工程標案逾7億元，負責監督的議員，左手監督，右手拿政府工程，難道沒違反利益迴避？

簡賜勝競選總幹事周信利回應，簡賜勝擔任議員10年，監察院每年都有公職人員財產申報，若有申報不實，一旦被查到，馬上會被科罰，而公職人員的財產流動消長，自有政府的主管機關監督。並不是競選對手可以信口開河，隨便指摘的。