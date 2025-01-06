快訊

獨／剩6月期滿…綠島監獄逃犯背景曝光 翻牆越獄原因令人不解

日男星吉澤亮喝到斷片！ 擅闖民宅「直接被報警抓走」

居民看到身影！毒犯受刑人越獄 矯正官員證實：應還在綠島

聽新聞
0:00 / 0:00

草屯鎮長補選熱！綠控藍簡賜勝財產來源不明 藍批信口開河

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
國民黨草屯鎮長候選人簡賜勝今持續拜票，今上午委任律師等人，對民進黨發言人吳崢等人提告加重誹謗、意圖使人不當選。記者賴香珊／攝影
國民黨草屯鎮長候選人簡賜勝今持續拜票，今上午委任律師等人，對民進黨發言人吳崢等人提告加重誹謗、意圖使人不當選。記者賴香珊／攝影

南投草屯鎮長補選，民進黨南投縣黨部今與立委王定宇質疑國民黨候選人簡賜勝當議員10年，夫妻倆不動產總面積增加近萬平方米、價值破億，涉財產來源不明。簡賜勝競總表示，每年依法財產申報，受政府監督，非對手陣營能隨便指摘。

民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴、發言人陳紀衡和立委王定宇今下午開記者會，質疑簡賜勝的財產來源不明；陳紀衡指出，簡賜勝及其陣營頻稱，簡在當議員前、即10年前已交棒，脫離其家族營造企業，但在其議員任內，財產卻暴增。

陳紀衡說，簡賜勝夫妻在其擔任議員任內，增加總面積近萬平方米、價值破億元的不動產，但單靠議員每月約8萬收入，連任3屆恐也無法購入如此多不動產，若家族企業賺的錢流入口袋，是合法分配？有繳稅嗎？簡應向大眾解釋財產來源。

立委王定宇則質疑，藍營候選人服務處設在自家營造的會館，卻稱自己已與公司無關，並稱已交棒，但公司負責人是二等親內的小孩和妻子，承包縣府工程標案逾7億元，負責監督的議員，左手監督，右手拿政府工程，難道沒違反利益迴避？

簡賜勝競選總幹事周信利回應，簡賜勝擔任議員10年，監察院每年都有公職人員財產申報，若有申報不實，一旦被查到，馬上會被科罰，而公職人員的財產流動消長，自有政府的主管機關監督。並不是競選對手可以信口開河，隨便指摘的。

國民黨簡賜勝今持續拜票行程，但因不滿民進黨對其抹黑指控，上午委任律師及其競總總幹事周信利到南投地檢署，對民進黨發言人吳崢、南投縣黨部主委陳玉鈴及發言人陳紀衡提告加重誹謗、意圖使人不當選。

民進黨南投縣黨部今與立委王定宇（中）質疑國民黨草屯鎮長候選人簡賜勝當議員10年，登記不動產總值破億，涉財產來源不明。記者賴香珊／攝影
民進黨南投縣黨部今與立委王定宇（中）質疑國民黨草屯鎮長候選人簡賜勝當議員10年，登記不動產總值破億，涉財產來源不明。記者賴香珊／攝影
民進黨南投縣黨部今與立委王定宇（中）質疑國民黨草屯鎮長候選人簡賜勝當議員10年，登記不動產總值破億，涉財產來源不明。記者賴香珊／攝影
民進黨南投縣黨部今與立委王定宇（中）質疑國民黨草屯鎮長候選人簡賜勝當議員10年，登記不動產總值破億，涉財產來源不明。記者賴香珊／攝影

南投縣 簡賜勝 財產申報

延伸閱讀

影／陳時中挺大罷免 王定宇閃躲「陳講時，我不在場」

影／綠爆藍草屯鎮長候選人家族攬34億工程 吳崢3人全被告了

影／草屯鎮長補選 國民黨簡賜勝坦言：2狀況壓力大

民進黨告發違反利益迴避 參選人簡賜勝競總：子虛烏有

相關新聞

草屯鎮長補選熱！綠控藍簡賜勝財產來源不明 藍批信口開河

南投草屯鎮長補選，民進黨南投縣黨部今與立委王定宇質疑國民黨候選人簡賜勝當議員10年，夫妻倆不動產總面積增加近萬平方米、價...

影／彰化和美7公頃花海限定美景亮相 到和美賞花還可打卡抽獎

彰化縣和美鎮線東路廣達7公頃的波斯菊花海目前正盛開，公所還打造「花現和美」意象，並搭配稻草捲，讓民眾可打卡拍美照，而公所...

快樂天堂基金會請中彰投弱勢圍爐估300桌 盼支援人力物力

又到歲末年終，彰化縣快樂天堂基金會將舉辦第十一年千人饗宴，招待中、彰、投三縣市的弱勢獨老、低收入戶和寒士吃尾牙。基金會估...

台中烏日九德區段徵收工程開工 副市長黃國榮：具交通樞紐特色

台中市烏日九德地區區段徵收工程今開工，副市長黃國榮主持開工典禮時說，當地是台中唯一擁有高鐵、台鐵、捷運「三鐵共構」的行政...

全國最小媽祖廟虎尾福安宮建新廟 現有小廟將永留「起家廟」

號稱全國小的媽祖廟虎尾福安宮廟體僅6坪，廟小福蔭大，一直是鄰旁糖廠的守護神，被稱為「糖廠媽」，建廟70年來廟方一直想改建...

影／綠爆藍草屯鎮長候選人家族攬34億工程 吳崢3人全被告了

南投草屯鎮長補選，國民黨簡賜勝不滿民進黨陣營抹黑，今委任律師到南投地檢署，對民進黨發言人吳崢、南投縣黨部主委陳玉鈴及發言...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。