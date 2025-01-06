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台中多項新政出爐 好孕專車、凍精卵補助上路

中央社／ 台中6日電

台中市多項政策今年起上路，市府今天指出，包括專為孕媽設計的「好孕專車」最高享新台幣6000元補助；補助凍卵5萬元及凍精8000元；雙十公車優惠擴及持永久居留證的外籍人士。

2025年起台中市有多項新政出爐，台中市社會局表示，市府「好孕專車」計畫今年上路，設籍台中市的本國籍孕婦及配偶設籍台中市的非本國籍孕婦，自孕期起至預產期後6個月，可獲得30趟次（每趟上限200元），依實際搭乘次數最高6000元乘車補助。預估將有1萬1200名孕媽咪受惠，總經費約7007萬5000元。

在補助凍精及凍卵部分，衛生局指出，為減輕罹患癌症且有生育需求市民的經濟負擔，自1月1日起推出「幸福台中凍卵凍精補助計畫」，提供本人（或配偶）設籍台中市6個月以上且年齡45歲以下的罹癌市民，終身補助1次最高凍卵5萬元或凍精8000元，減輕市民經濟負擔，保留生育的希望，幫助實現幸福家庭的夢想。

台中市民享有雙十公車優惠，除10公里免費，超過10公里最多只收10元。為建構外國人友善生活環境，減輕外籍人士的交通負擔並加深歸屬感，經交通局評估後，將「取得外僑永久居留證且居留地址在台中者」納入市民限定申請資格內，提供雙十公車乘車優惠。

交通局說明，擁有外僑永久居留證且居留地址在台中者，1月20日起，皆可持自有「外僑永久居留證」及乘車所使用的「電子票證卡」至台中市交通卡各綁卡地點進行交通卡乘車優惠綁定，綁定後搭乘台中市區公車即可立即享有雙十公車優惠。

公車 凍卵 台中市

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