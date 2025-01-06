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影城棄租約後停擺 彰化光復路郵局改建大樓3月復工

中央社／ 彰化6日電

彰化市光復路郵局改建大樓工程因國賓影城終止租約停擺，彰化郵局今天指出，新工程去年底已順利發包，預計今年3月底復工，興建地下3層、地上7層商業大樓，116年8月完工。

彰化市光復路郵局原地改建成商業大樓，國賓影城原本與中華郵政公司簽約，規劃在3至6樓設影城及美食街，不過影城卻在民國111年終止租約，進行中商業大樓工程因此停擺。

中華郵政公司彰化郵局人員今天接受中央社記者電訪時說，在影城終止租約後，重新針對工程進行招標，去年11月底順利發包，規劃興建地下3層、地上7層商業大樓，預計今年3月底復工、116年8月完工。

彰化郵局指出，新工程內部規劃變動不多，只是把原有影城刪除，未來郵局將使用1樓及2樓，3到7樓則開放招商，等到工程進行至一定程度後，會開始招租工作，希望吸引補習班、餐廳或公司行號進駐。

郵局人員表示，大樓工程完工後，遷移到彰化市和平路的光復路郵局將遷回原址，方便民眾洽公。

中華郵政 彰化 郵局

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