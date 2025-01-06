快樂天堂基金會請中彰投弱勢圍爐估300桌 盼支援人力物力
又到歲末年終，彰化縣快樂天堂基金會將舉辦第十一年千人饗宴，招待中、彰、投三縣市的弱勢獨老、低收入戶和寒士吃尾牙。基金會估計和第一年舉辦相比，桌數增加150%，跟台灣經濟景氣有關，因此今年資金缺口逾200萬元，需各界支援。
財團法人彰化縣私立快樂天堂社會福利慈善事業基金會，今在董事長張雪如的縣議員服務處辦理千人饗宴工作協調會，十多個公益社團代表出席，承接千人饗宴當天分配的工作，各社團志工各約10多人，無論經費或人手都不足。
張雪如表示，千人饗宴招待中部三縣市的經濟弱勢民眾，第一年桌數120桌，隨後逐年增加至這兩年300桌，反映台灣基層經濟景氣疲弱不上去，經濟弱勢人口有增無減，今年可能「爆桌」，基金會仍借用社頭鄉果菜市場辦桌，本（1）月12日跟中部三縣市的政府列冊低收入戶、弱勢獨老、寒士、邊緣戶提前圍爐。
張雪如說，弱勢家庭平時連三餐都成問題，遑論過年享受豐盛年菜，這是社會邊緣角落民眾的哀愁，基金會盼能「視貧如親」，目前300桌預估需經費至少400萬元，目前籌募到約200萬元，接近五成，盼社會慈善機構、公司企業和善心人士支援，且300桌、3千人需要200名以上志工，也希望公益社團投入「寒冬圍爐-千人饗宴」。
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