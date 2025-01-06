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彰縣人工智慧煙霧辨識 113年查獲664件燒稻草案件

中央社／ 彰化6日電

彰化縣環保局在縣內26行政區布建500台空品感測器，運用人工智慧技術，建立人工智慧智能煙霧辨識系統，可監控露天燃燒稻草情形，去年一整年則查獲664件露天燃燒稻草案件。

彰化縣環保局長江培根今天接受媒體聯訪時說，每年10月至隔年3月，為空氣品質不良季節，環保局在埔鹽鄉永樂國小及溪州焚化廠煙囪高121公尺處，分別設置全景監控設備，透過空品感測器以及環境部的空氣品質監測站，建置人工智慧智能煙霧辨識系統，主動進行通報。

環保局指出，系統在溪州焚化廠半徑10公範圍內監測，範圍涵蓋溪州鄉、北斗鎮及田中鎮等6個鄉鎮，如發現有人違規燒稻草，立即通報人員應變查處，節省巡查時間與經費。

環保局表示，去年一整年共查獲664件露天燃燒案件，和民國112年相比增加2.59倍；去年1月至11月，也查獲14家次大型公私場所違反空氣污染防制法。

環保局指出，在針對污染好發地區裝設人工智慧判煙監控設備後，只要發生污染，系統會自動標示推播有關煙霧及煙流位置的訊息及照片，即時掌握現況，呼籲民眾不要露天燃燒稻草、雜草及廢棄物，也提醒業者應做好空氣污染防制工作，千萬不要以身試法。

環保局長 監控

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