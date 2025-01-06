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台中烏日九德區段徵收工程開工 副市長黃國榮：具交通樞紐特色

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市烏日九德地區區段徵收工程今開工，副市長黃國榮主持開工典禮。圖／台中市政府提供
台中市烏日九德地區區段徵收工程今開工，副市長黃國榮主持開工典禮。圖／台中市政府提供

台中市烏日九德地區區段徵收工程今開工，副市長黃國榮主持開工典禮時說，當地是台中唯一擁有高鐵、台鐵、捷運「三鐵共構」的行政區，前景看好，九德區段徵收開發區鄰近台鐵、捷運共構的大慶站，區內有捷運九德站、九張犁站，北側與第13期市地重畫接壤，具交通樞紐特色。

他說，由於鐵路高架化工程及捷運綠線已陸續營運，開發完成後將有效銜接縫合周圍重畫區，成為方正街廓，提升土地使用效益，串聯周邊大眾運輸建設，實現優質生活機能，打造台中成為最宜居城市。

地政局長吳存金說，此開發區的都市計畫2021年6月15日經內政部都市計畫委員會審議通過，整體開發面積29.87公頃，地政局2023年8月完成區段徵收土地徵收作業，去年9月完成工程發包。總工程經費13億5999萬餘元，工期30個月，整體施工完成後，將整合區內土地資源、建構完善道路系統、完整地區排水、營造永續生態環境、促進地方發展。

地政局說，烏日九德舊名為「九張犁」，經過先民開墾後，直接以土地面積來命名。早期說法是，一張犁可耕5甲土地，「九張犁」就是有45甲地開闢成良田的區域。區段徵收案設計以「耕讀家園」為主題，將在地農耕文化及文化教育特色導入生活，以知識、減碳家園為目標，打造兼具生態、環境、教育、節能的新社區。

全區將設置1處公園、5處兒童遊戲場及1處綠地，皆具主題特色，以原林森活、田埂耕遊及環園農野等設計主題，延續區域在地文化，喚起昔日九德自然生活樣貌的回憶。同時，全區道路下方設有共同管道，電力、電信、自來水等民生管線地下化，可減少整體開發區道路挖掘維修、提升道路品質。

台中市烏日九德地區區段徵收工程今開工，副市長黃國榮（右五）主持開工典禮。圖／台中市政府提供
台中市烏日九德地區區段徵收工程今開工，副市長黃國榮（右五）主持開工典禮。圖／台中市政府提供
台中市烏日九德地區區段徵收工程今開工，副市長黃國榮（中）主持開工典禮。圖／台中市政府提供
台中市烏日九德地區區段徵收工程今開工，副市長黃國榮（中）主持開工典禮。圖／台中市政府提供

區段徵收 捷運 開發區

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