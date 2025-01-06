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全國最小媽祖廟虎尾福安宮建新廟 現有小廟將永留「起家廟」

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
廟體僅有六坪號稱全國最小的媽祖廟虎尾「糖廠媽」福安宮，今天終獲媽祖同意建造新廟，今天盛大動土。記者蔡維斌／攝影
廟體僅有六坪號稱全國最小的媽祖廟虎尾「糖廠媽」福安宮，今天終獲媽祖同意建造新廟，今天盛大動土。記者蔡維斌／攝影

號稱全國小的媽祖廟虎尾福安宮廟體僅6坪，廟小福蔭大，一直是鄰旁糖廠的守護神，被稱為「糖廠媽」，建廟70年來廟方一直想改建但因土地取得不易，直到最近購得台糖地並獲媽祖允了10滿杯，終可動工建新廟，今天全國各大宮廟都出席動土，場面盛大。

「整座廟只能容納5人拜拜，所以香火鼎盛！」重建主委王明崑今天主持動土典禮，打趣說明建新廟的必要性，來自南投鎮國寺開山方丈廣心上人也應邀主持祝禱並捐贈百萬元建廟基金，來自全國包括福安宮分龗的祖廟彰化鹿港新祖廟、白沙屯拱天宮等委員會及雲林縣長張麗善、前縣長張榮味及立委張嘉郡、丁學忠、劉建國都共襄盛舉。

虎尾糖廠1907年建立，帶動虎尾市區發展，1955年糖廠員工黃永舜與胡姓同鄉回鹿港「新祖宮」分靈媽祖到宿舍區供民眾參拜，神靈顯赫，民國50年建廟「福安宮」，發展成為糖廠週邊的信仰中心，多年來每逢糖廠開工製糖都會迎請媽祖進廠遶境保安，因而被稱為「糖廠媽」。

福安宮主委黃國書表示，因廟務發展快速，廟太小難以容納眾多信徒參拜，20多年前就計畫籌建新廟，廟方也逐年1筆1筆購買鄰近土地已達近千坪，但建廟一直未獲媽祖同意，直到最近購得最大一筆的百餘坪台糖土地，媽祖終於允滿10杯示意建廟，大家才驚覺原來媽祖就在等這塊「寶地」才同意建廟。

王明崑也表示，新廟占地約110坪採挑高式建築，預計3年完工，現有有的「起家廟」將持續保留，作為起家神殿，永作紀念。

廟體僅有6坪的媽祖廟虎尾「糖廠媽」福安宮，今天終獲媽祖同意建造新廟，現有起家廟將永留後代。記者蔡維斌／攝影
廟體僅有6坪的媽祖廟虎尾「糖廠媽」福安宮，今天終獲媽祖同意建造新廟，現有起家廟將永留後代。記者蔡維斌／攝影
南投鎮國寺廣心上人也到場祝禱並捐贈建廟基金一百萬元。記者蔡維斌／攝影
南投鎮國寺廣心上人也到場祝禱並捐贈建廟基金一百萬元。記者蔡維斌／攝影
全國最小的媽祖廟虎尾福安宮將建新廟，各方信徒友宮都來朝拜祝賀。記者蔡維斌／攝影
全國最小的媽祖廟虎尾福安宮將建新廟，各方信徒友宮都來朝拜祝賀。記者蔡維斌／攝影
新建的福安宮超過一百坪，建築宏偉。記者蔡維斌／翻攝
新建的福安宮超過一百坪，建築宏偉。記者蔡維斌／翻攝
廟體僅有六坪號稱全國最小的媽祖廟虎尾「糖廠媽」福安宮，今天終獲媽祖同意建造新廟，今天盛大動土。記者蔡維斌／攝影
廟體僅有六坪號稱全國最小的媽祖廟虎尾「糖廠媽」福安宮，今天終獲媽祖同意建造新廟，今天盛大動土。記者蔡維斌／攝影

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