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彰化月影燈節宣傳 Emoji表情符號快閃

中央社／ 彰化6日電

彰化縣政府為宣傳彰化月影燈節，安排象徵活動主題的「微笑Emoji」表情符號今天起到12日在彰化鹿港鎮北區旅客服務中心、20日到26日在田尾怡心園等快閃

彰化月影燈節將在彰化八卦山大佛風景區展到3月2日，與Emoji表情符號合作，在燈區內展示微笑、大笑等可愛表情花燈，也有燈光秀及光雕秀，打造大佛風景區成為表情符號公園。

彰化縣政府城市觀光暨發展處今天發布新聞稿表示，為擴大宣傳月影燈節活動，微笑符號將快閃前往多個彰化觀光景點，包含1月13日到19日在彰化自然生態教育中心，1月27日到2月2日則在員林燈會，也將在快閃當週六下午5時各限量發放小提燈300個。

城觀處說，月影燈節活動也結合八卦山大佛、彰化扇形車庫等辦理集章活動，只要用手機掃描指定條碼，就可取得抽獎資格，有機會獲手機等獎品。

快閃 表情符號

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