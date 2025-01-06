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影／綠爆藍草屯鎮長候選人家族攬34億工程 吳崢3人全被告了

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投草屯鎮長補選，國民黨簡賜勝今委任律師對民進黨發言人吳崢、縣黨部主委陳玉鈴及發言人陳紀衡提告加重誹謗罪、違反選罷法。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮長補選，國民黨簡賜勝今委任律師對民進黨發言人吳崢、縣黨部主委陳玉鈴及發言人陳紀衡提告加重誹謗罪、違反選罷法。記者賴香珊／攝影

南投草屯鎮長補選，國民黨簡賜勝不滿民進黨陣營抹黑，今委任律師到南投地檢署，對民進黨發言人吳崢、南投縣黨部主委陳玉鈴及發言人陳紀衡提告加重誹謗、意圖使人不當選等罪。簡競總總幹事周信利也痛批對手，亂抹黑，破壞地方和諧。

民進黨發言人吳崢、南投縣黨部主委陳玉鈴及發言人陳紀衡2日開記者會，質疑簡賜勝2014年當選議員後，其家族企業總福營造過去10年總得標金額高達34億元，指控長期涉及利益迴避，甚至圖利，呼籲監察院及檢調單位深入調查。

簡賜勝委任律師羅泳姍今上午10時許，與簡賜勝競選總部總幹事周信利現身南投地檢署按鈴申告，並至該署內收發室遞交書狀，控告吳崢、陳玉鈴和陳紀衡散佈不實謠言，足以影響選舉結，已觸犯加重誹謗罪和違反公職人員選舉罷免法。

律師羅泳姍指出，陳玉鈴等人在記者會中以灌水數據和剪接等不實資料，誣指簡賜勝承攬公共工程，違反公職人員利益衝突迴避法。事實上，簡家承攬公共工程，多次中央頒獎肯定，簡父更曾獲聘行政院顧問，卻遭悖離事實的指控，混淆視聽。

她也表示，選舉不能不擇手段，言論自由也不能無限上綱，但對手競選團隊在未經查證的狀況下，散布不實言論抹黑，已逾越言論自由的保障範疇，也違反選罷法，因此今代表候選人簡賜勝提告對方，加重誹謗、意圖使人不當選等罪。

簡賜勝競總總幹事周信利則說，民主選舉應該乾淨且公平，不要抹黑、造謠，也是鄉親所期待的，但對手卻為了選舉，胡亂毀謗，也打壞地方和諧；而草屯人頭腦清晰，也很有智慧，會選出最優秀的人，他們對簡賜勝也有信心，勝券在握。

南投草屯鎮長補選，國民黨簡賜勝今委任律師對民進黨發言人吳崢、縣黨部主委陳玉鈴及發言人陳紀衡提告加重誹謗罪、違反選罷法。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮長補選，國民黨簡賜勝今委任律師對民進黨發言人吳崢、縣黨部主委陳玉鈴及發言人陳紀衡提告加重誹謗罪、違反選罷法。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮長補選，國民黨簡賜勝今委任律師對民進黨發言人吳崢、縣黨部主委陳玉鈴及發言人陳紀衡提告加重誹謗罪、違反選罷法。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮長補選，國民黨簡賜勝今委任律師對民進黨發言人吳崢、縣黨部主委陳玉鈴及發言人陳紀衡提告加重誹謗罪、違反選罷法。記者賴香珊／攝影

南投縣 簡賜勝

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