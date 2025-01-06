投入2480萬 潭雅神綠園道人車分道覆蓋率提升至65%

台中市潭雅神綠園道是知名騎自行車景點，部分路段長人車混行引發安全疑慮，立委楊瓊瓔爭取2480萬元經費，啟動「人本道路改善工程」，楊瓊瓔今天在說明會中表示，工程計畫新增3.8公里人行道，優化自行車道鋪面，預計2026年2月完工，讓人車分道覆蓋率從現有的52%提升至65%。

立委楊瓊瓔今天辦理「潭雅神綠園道人本道路改善工程」說明會，台中市政府觀光旅遊局、潭子區長劉汶軒、市議員賴朝國、大豐里長廖張玉梅、大富里長林啟彬、頭家東里長劉進福、潭秀里長陳健峯、潭北里長林俊堂出席，多位鄰長及居民到場關心。

台中市觀光旅遊局長陳美秀說明，潭雅神綠園道全長14公里，以兩側合計人車分道計算，已施作約14.7公里完成率52%；這次人本道路改善工程投入2480萬元，其中楊瓊瓔爭取中央補助1240萬元，目標是在2026年2月完成3.8公里人車分道設施完工，包含過溝、排水系統優化及既有老舊步道修繕等，讓人車分道覆蓋率提升至65%。

台中市議員賴朝國肯定人本道路改善工程分隔自行車及行人通行空間，改善人車衝突，並優化路面及提升景觀，未來將吸引更多市民與遊客前來運動休憩；潭秀里長陳健峯期待完工後，號召里民舉辦6公里健走活動，讓更多人感受綠園道新面貌。

楊瓊瓔表示，潭雅神綠園道是騎行自行車的熱門場所，也有許多民眾休憩散步，及晨跑、夜跑族來此運動，假日更是親子騎行的好去處，但部分路段人車混行，經常發生自行車與行人避讓、搶道，甚至導致碰撞意外。