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境外空汙來了！彰化也要小心 環局查燒稻草、去年起獲600件
近日受到東北風挾帶境外汙染物影響台灣，依環境部預報空氣品質易達「橘色提醒」或「紅色警示」等級，彰化環保局也提醒民眾做好防護，而近日正值稻田收割季節，環保局也加強科技監控查緝露天燃燒稻草，杜絕空氣汙染。
境外污染物伴隨大陸冷氣團影響台灣，而台灣中南部位於下風處，汙染物易累積，彰化縣長王惠美也要求環保局提早預警及啟動應變措施，並提醒民眾留意最新空氣品質資訊，老人、小孩等敏感族群外出時記得戴口罩。
彰化縣環保局也加強查緝露天燃燒稻草，根據統計去年共查獲664件露天燃燒案件，較前年增加2.59倍，其中去年結合環警消合作查獲行為人，共裁處190件，也較前年同期提升1.65倍，稻草露天燃燒比例已由2020年的7.4%降至去年3.2%，稻草露天燃燒比例大幅降低。
環保局局長江培根表示，為維護空氣品質，環保局於全縣布建500台空品感測器，搭配環境部5座空氣品質監測站，全天候監測空氣品質狀況，並運用AI與物聯網科技，布建AI智能煙霧辨識系統，藉由科技監控露天燃燒稻草情形，並提升區域性的汙染源管制效益。
彰化環統局統計去年1月至11月共查獲14家次大型公私場所違反空氣汙染防制法開罰，環保局針對汙染好發地區裝設AI判煙監控設備，一但發生汙染情事，會自動標示推播訊息照片煙霧及煙流位置，即時掌握現況查緝，籲民眾及業者做好空氣汙染防制工作，不要心懷僥倖、以身試法。
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