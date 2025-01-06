快訊

唱紅「運轉人生」…邱軍驚爆撞死運將肇逃 跨年夜還照常登台演出

麻疹個案趴趴走！高市衛生局對兩班高鐵旅客發出緊急通知

早有前科！高雄警員網路揪妹吸毒記過免職 3年前涉足這場所遭列管

聽新聞
0:00 / 0:00

境外空汙來了！彰化也要小心 環局查燒稻草、去年起獲600件

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣加強查緝露天燃燒稻草，稻草露天燃燒比例已由2020年的7.4%降至去年3.2%。圖／彰化縣環保局提供
彰化縣加強查緝露天燃燒稻草，稻草露天燃燒比例已由2020年的7.4%降至去年3.2%。圖／彰化縣環保局提供

近日受到東北風挾帶境外汙染物影響台灣，依環境部預報空氣品質易達「橘色提醒」或「紅色警示」等級，彰化環保局也提醒民眾做好防護，而近日正值稻田收割季節，環保局也加強科技監控查緝露天燃燒稻草，杜絕空氣汙染。

境外污染物伴隨大陸冷氣團影響台灣，而台灣中南部位於下風處，汙染物易累積，彰化縣長王惠美也要求環保局提早預警及啟動應變措施，並提醒民眾留意最新空氣品質資訊，老人、小孩等敏感族群外出時記得戴口罩。

彰化縣環保局也加強查緝露天燃燒稻草，根據統計去年共查獲664件露天燃燒案件，較前年增加2.59倍，其中去年結合環警消合作查獲行為人，共裁處190件，也較前年同期提升1.65倍，稻草露天燃燒比例已由2020年的7.4%降至去年3.2%，稻草露天燃燒比例大幅降低。

環保局局長江培根表示，為維護空氣品質，環保局於全縣布建500台空品感測器，搭配環境部5座空氣品質監測站，全天候監測空氣品質狀況，並運用AI與物聯網科技，布建AI智能煙霧辨識系統，藉由科技監控露天燃燒稻草情形，並提升區域性的汙染源管制效益。

彰化環統局統計去年1月至11月共查獲14家次大型公私場所違反空氣汙染防制法開罰，環保局針對汙染好發地區裝設AI判煙監控設備，一但發生汙染情事，會自動標示推播訊息照片煙霧及煙流位置，即時掌握現況查緝，籲民眾及業者做好空氣汙染防制工作，不要心懷僥倖、以身試法。

彰化縣加強查緝露天燃燒稻草，稻草露天燃燒比例已由2020年的7.4%降至去年3.2%。圖／彰化縣環保局提供
彰化縣加強查緝露天燃燒稻草，稻草露天燃燒比例已由2020年的7.4%降至去年3.2%。圖／彰化縣環保局提供
彰化環保局加強科技監控，查緝不法排放，杜絕空氣汙染。圖／彰化縣環保局提供
彰化環保局加強科技監控，查緝不法排放，杜絕空氣汙染。圖／彰化縣環保局提供
彰化環保局加強科技監控，查緝不法排放，杜絕空氣汙染。圖／彰化縣環保局提供
彰化環保局加強科技監控，查緝不法排放，杜絕空氣汙染。圖／彰化縣環保局提供

環保局 空氣品質

延伸閱讀

車手年輕化 彰化小資女投資上當、警逮18歲詐團車手

嘉邑行善團捐千萬助建橋 彰化芳苑文津3橋改名善津橋

吃豬腳麵線開運！彰化美食「紀豬腳麵線專賣店」 當歸湯頭溫潤順口還能免費加湯

臉書狂發15文又提「郭台ㄇ一ㄣˊ」秒刪 彰化議長謝典林回應了

相關新聞

影／綠爆藍草屯鎮長候選人家族攬34億工程 吳崢3人全被告了

南投草屯鎮長補選，國民黨簡賜勝不滿民進黨陣營抹黑，今委任律師到南投地檢署，對民進黨發言人吳崢、南投縣黨部主委陳玉鈴及發言...

境外空汙來了！彰化也要小心 環局查燒稻草、去年起獲600件

近日受到東北風挾帶境外汙染物影響台灣，依環境部預報空氣品質易達「橘色提醒」或「紅色警示」等級，彰化環保局也提醒民眾做好防...

中市計程車1月24日起啟動春節收費 每趟次加收50元

農曆春節連假，台中市計程車循往例在春節期間加收費用，今年1月24日起至2月2日(大年初五)止，啟用「春節費率」，每趟次加...

影／超夢幻！南投梅花炸裂 九份二山染白如仙境

入冬後，山區氣溫溜滑梯，加上水氣搭配，南投國姓九份二山近日梅花大爆開，染白了整個山頭，宛如夢幻仙境。當地梅農表示，目前花...

投入2480萬 潭雅神綠園道人車分道覆蓋率提升至65%

台中市潭雅神綠園道是知名騎自行車景點，部分路段長人車混行引發安全疑慮，立委楊瓊瓔爭取2480萬元經費，啟動「人本道路改善...

紫南宮蛇年錢母夯引人龍 舊錢母如何處理有三禁忌看這

南投縣竹山鎮紫南宮福德正神每年元旦發放生肖「錢母」，常吸引大批民眾漏夜排隊，人龍綿延數公里，今年還傳出有老婦在排隊期間猝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。