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紫南宮蛇年錢母夯引人龍 舊錢母如何處理有三禁忌看這

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
南投縣紫南宮的生肖錢母每年都吸引大批人龍領取，命理師楊登嵙（右）與紫南宮主委莊秋安（左）持蛇年錢母合影。圖／楊登嵙提供
南投縣紫南宮的生肖錢母每年都吸引大批人龍領取，命理師楊登嵙（右）與紫南宮主委莊秋安（左）持蛇年錢母合影。圖／楊登嵙提供

南投縣竹山鎮紫南宮福德正神每年元旦發放生肖「錢母」，常吸引大批民眾漏夜排隊，人龍綿延數公里，今年還傳出有老婦在排隊期間猝死的意外，命理師楊登嵙提醒，新年領到蛇年錢母後，舊的生肖錢母不要亂丟，有不要轉賣等三大禁忌需要留意。

以下為舊錢母的三禁忌及建議擺放位置。

舊錢母的三禁忌：

一、不可將錢母以交易買賣方式賣給別人，這如同將神明所求來的好運賣給別人。

二、不可將錢母擺放在汙穢不淨的地方，例如將錢母擺放在地上，任由人跨越過去，擺放在廁所、夫妻房間，這等同對神明不敬，反而會破財。

三、舊錢母若與自己生肖相沖，不可攜帶在身上。例如去年龍年「舊錢母」，龍與狗生肖相沖，屬狗生肖的人就不要將舊錢母配帶在身上，可以擺放在財位、神龕、保險箱、收銀台。

舊錢母擺放的位置：

一、擺放在家中的「財位」，一般在大門斜對角，且有L形直角，也就是房子客廳能「藏風聚氣」的地方為「財位」。

二、擺放在神龕上。

三、擺放在保險箱上。

四、擺放在保險箱內。

五、擺放在辦公桌上，將錢母放在生財工具上，工作內容以電話行銷為主，則可將錢母黏貼在電話上；文案創作為主的人，則可黏貼到電腦上，有助文思泉湧，讓工作上有較好的發揮，相對錢財就容易到來。

六、擺放在收銀台上。

保險 生肖 禁忌

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