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南投草屯鎮長補選 藍綠對決升高

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投草屯鎮長補選，國民黨候選人簡賜勝（右）邀立委謝龍介（中）到場力挺。圖／簡賜勝競選總部提供
南投草屯鎮長補選，國民黨候選人簡賜勝（右）邀立委謝龍介（中）到場力挺。圖／簡賜勝競選總部提供

南投草屯鎮長補選投票不到2周，選情加溫，國民黨候選人簡賜勝坦言，對手頻找大咖輔選，頗有壓力，並批綠營造謠；立委王義川為民進黨候選人蔡銘軒站台，隔空批藍委在立院亂搞，呼籲補選「撥亂反正」，讓在野反省。

草屯鎮長簡景賢去年11月猝逝，任期未過半，縣選委會公告1月18日補選投票。國民黨候選人簡賜勝前晚在敦和宮廟口開講，雲林縣長張麗善、立委謝龍介力挺；昨前往草屯新豐武聖宮參香。

簡賜勝說，鎮長選舉政黨對決態勢升高，對手頻找黨內名嘴站台，他感覺有些壓力，但對自己仍有信心，畢竟平時經營最重要。

南投草屯鎮長補選，民進黨候選人蔡銘軒競選總部成立，立委王義川（右）站台。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮長補選，民進黨候選人蔡銘軒競選總部成立，立委王義川（右）站台。記者賴香珊／攝影

蔡銘軒昨成立競選總部，立委王義川站台，點名民眾黨前主席柯文哲「烏魯木齊（意：亂七八糟）」，痛批柯壞習慣學得徹底，「都跟國民黨學的」。

他強調，國民黨立委在立院亂搞，必須靠這場選舉撥亂反正，呼籲用選票讓藍白兩黨反省；而當民代亂搞，被人民發動罷免「只是剛好」，喊話要選對人，就不用罷免。

民進黨日前到南投地檢署告發簡賜勝，指家族企業標政府工程涉違反利益迴避，並發放文宣；簡賜勝痛批，對手陣營用負面選舉，胡亂造謠，只會讓他的支持者更團結。蔡銘軒說，所提的都是可受公評之事，建議簡向鄉親解釋清楚，若感壓力大，沒準備好當鎮長，就交給他服務。

國民黨 張麗善 柯文哲 王義川 簡賜勝 蔡銘軒 謝龍介

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