台中2種導盲磚易混肴 議員：形同陷阱

民進黨台中市議員陳俞融指出，部分人行道導盲磚形同陷阱，跟著走可能踩進花圃或撞上梁柱，險象環生。建設局表示，台中市新設道路不再配置導引磚，舊路的導引磚也會逐步去除，改在路口設定位帶或警示帶，提醒盲人注意。

建設局統計，台中市2022年度完成447處無障礙斜坡道改善、2023年度完成148處、去年度完成239處。陳俞融說，不少視障者陳情，指許多路口導盲磚，讓視障者寸步難行，險象環生。

現有導盲磚分兩種，一種是圓型凸起狀，在人行道出入口或空間轉折點，如電梯等候區、建築物出入口等，稱定位磚並形成「警示帶」。另種是突起條紋，與前進方向平行的指向功能，稱導引磚

陳俞融說，會勘發現許多路口的警示型導盲磚易造成混淆，讓視障者誤以為是引導型而跟隨前進，結果不是踩進公園花圃，就是撞上騎樓梁柱，形同「陷阱」。

她舉例，北區進化北路及尚德街口人行道導盲磚、進化北路及梅川東路口都如此，增加視障者行走風險。陳俞融要求市府啟動全面清查作業，特別是容易造成混淆或危險的地點，須優先改善。

劉姓視障者說，導盲磚未系統性設置，加上騎樓無導盲磚，甚至高低不平，盲人多靠陪伴引導居多。路口的定位磚，因設置面積不大，無法事前就知道何處有定位磚，功能不強。

不過，中華民國身心障礙聯盟曾發聲明表示，導盲磚只要依規格要求與設計指引設置，對受過定向行動訓練的視障者，可發揮一定效能，不能因此否定導盲磚。

建設局道路管理科說，因導引磚會造成輪椅通行不便，尤其脊髓損傷者紛陳情，內政部2018年修法，不再列「標配」。台中新設道路不設導引磚，舊路的也會逐步去除。不過因定位磚和導引磚上的圓型凸起物和長條紋路不同，視障者持杖觸及分辨，不易混肴。

市府設置人行道導盲磚，依國土署頒布「市區道路及附屬工程設計規範」等辦理，設計階段邀專家學者審查，後續會加強宣導設計緣由與功能，打造友善城市。