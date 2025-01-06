星期評論／政府應精進開發案履約監督機制

政府以「拚經濟」優先，但委託民間開發工業與產業園區，常引發爭訟，台開公司早年承接中市多項大型開發案，陷違約官司影響進度，全國不乏個案，凸顯公務機關應精進開發資金監督機制，避免損失巨額公帑又走冤枉路。

經濟部產業創新條例公布施行後，六都委託民間機構開發時有爭議，除台中市府外，還有台南市、高雄市，都與開發商發生開發成本認定不同的爭議；另「花蓮樂活創意園區」案也因開發成本結算方式，各執立場。

台開與中市府台中工業園區二期護坡地案，最高法院6天前民事判決市府二審勝訴，可追回4億多元。台中縣市合併前，市府1998年委託台開辦理精密機械園區開發案，市府2019年12月3日向法院提民事訴訟，控台開違約拒還結餘款，歷4年半努力，最高法院去年5月8日判市府勝訴，三審定讞，台開須給付市府結餘款加計利息約21億元。

台開與中市府還有多項開發案待釐清，最早在27年前簽約，市長盧秀燕5年前要求經發局，鍥而不捨追回市產。市府贏了官司，將強制執行，但依債權人順序，市府排在銀行等後面，眼前可分配的恐不足800萬。

最關鍵的仍是公務員對「履約管理」專業素養不足，無法防患未然，契約中明文要求台開須設立專戶，但市府未確實查核，無法掌握有多少專戶及帳號，契約形同具文，開發資金遭陸續轉出，造成重大損失。監察院也糾正中市府缺乏風險管理意識，有怠失。

從法院判決結果來看，錯誤的政策比貪汙更嚴重，台開多案至少已損失21億，經濟部雖允考量訂定「三方信託契約範本」，協助地方履約管理，但靠中央，不如市府先精進履約監督政策，作為後續開發案的借鏡。

市府檢討：包括契約開發資金專戶應信託管理或由市府直接控管的監督機制；以後公辦委外，須由市府編列預算後依採購法辦理發包，進行開發項目。消極可避免損失鉅額公帑、長期爭訟，積極面是加速開發進度，應早日落實。