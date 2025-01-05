嘉邑行善團捐千萬助建橋 彰化芳苑文津3橋改名善津橋

彰化縣芳苑鄉文津村寮湖路的文津3橋因橋體老化，有安全之虞，芳苑鄉長林保玲與文津村長陳鴻圖籌募改建，除縣府補助外，嘉義市嘉邑行善團捐贈千萬元重建，新橋今啟用，林保玲說，新橋新命名為「善津橋」，象徵「善心共濟、津渡安行」的深遠意義。

「善津橋」今舉行啟用儀式，由鄉長林保玲主持通車典禮，文津3橋約有40年歷史，因橋體老化、護岸損壞、路面坑洞，尤其在大雨來臨時，水流湍急，民眾通行更危險，此次改建由嘉邑行善團捐贈1042萬元、彰化縣政府補助 660萬元、芳苑鄉公所自籌 70萬元，總經費1772萬元改建橋梁、護岸等工程。

林保玲說，這座橋不僅連接了文津村的道路，更連接來自嘉義的愛心。善津橋的命名為感念嘉邑行善團善舉，象徵善心的匯聚與傳遞，希望村民每天通行時，能感受到一股暖流與支持的力量。

嘉邑行善團理事長鄭秀玉、立委謝衣鳯、工策會總幹事洪榮章、芳苑鄉代表會主席陳禮模、議員洪騰明、吳淑娟及張國棟、芳苑農會總幹事謝介民等地方人士與會，見證這座「愛心之橋」的誕生。