台灣極限賽車盛事吸引萬人 刺激賽車、美女啦啦隊登場

台灣極限賽車運動發展協會舉辦「彰化國際賽車節」4、5日一連二天在彰化高鐵站區舉辦，刺激的賽車和美女啦啦隊登場，吸引上萬民眾觀賽，讓活動嗨翻天。

台灣極限賽車運動發展協會榮譽理事長戴曉祥表示，彰化國際賽車節是台灣封街賽規模最大的賽事，吸引國內外255名車手參加，今年參賽的有包括有Ferrari 296 GTB、Porsche 911 GT3 RS、GT4 RS等千萬超跑名車，分為廠車組、街車組、俱樂部體驗組等賽程。

賽車活動今天進入第二天賽程，今年特色之一是導入國外流行超有亮點的「U 型反覆式賽段」讓車手可以大展身手，另增加很多障礙關卡讓大家跑得安全又有挑戰性。