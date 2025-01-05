台灣極限賽車盛事吸引萬人 刺激賽車、美女啦啦隊登場
台灣極限賽車運動發展協會舉辦「彰化國際賽車節」4、5日一連二天在彰化高鐵站區舉辦，刺激的賽車和美女啦啦隊登場，吸引上萬民眾觀賽，讓活動嗨翻天。
台灣極限賽車運動發展協會榮譽理事長戴曉祥表示，彰化國際賽車節是台灣封街賽規模最大的賽事，吸引國內外255名車手參加，今年參賽的有包括有Ferrari 296 GTB、Porsche 911 GT3 RS、GT4 RS等千萬超跑名車，分為廠車組、街車組、俱樂部體驗組等賽程。
賽車活動今天進入第二天賽程，今年特色之一是導入國外流行超有亮點的「U 型反覆式賽段」讓車手可以大展身手，另增加很多障礙關卡讓大家跑得安全又有挑戰性。
不僅年輕人喜歡看賽車，也有年輕家長帶小朋友初體看賽車，與啦啦隊合照，美食特色小吃、農業市集，活動帶來人潮和熱潮。
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