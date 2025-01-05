佛光山惠中寺臘八節贈物資贈1450戶 勉勵這8個字

佛光山惠中寺攜手佛光山慈悲社會福利基金會，今在新惠中寺舉行「慶祝法寶節臘八粥結緣暨寒冬送暖活動」，現場發放1450福田戶物資箱和關懷金，喝著熱騰騰的臘八粥，祈願一年幸福快樂。

民政局長吳世瑋代表市長盧秀燕出席表示，感謝佛光山惠中寺長期關懷社會弱勢，更透過活動引領民眾追求心靈滿足，帶來正能量，讓社會更美好。市府也會持續攜手合作，一起將台中打造為更美好的家，讓市民家人都感受到幸福與安樂。

立法院副院長江啟臣表示，今年佛光山春聯「向前有路 光明在望」，8字啟迪人心，鼓勵大家只要向前就會有路、有希望，讓每個人的心願帶著強大力量，激勵前行。

佛光山中區總住持覺居法師提到，佛光山慈悲基金會從1999年開始，每年舉辦「寒冬送暖」關懷活動，讓福田戶感受到社會處處有溫暖，心靈獲得撫慰，感謝共襄盛舉的社會大眾不離不棄，讓要幫助的人能感受來自佛光山的溫暖。

佛光山慈善院長依來法師說，華人最重視的就是過年，佛光山透過慈善活動送歡喜、送快樂、送平安到世界各地，期盼開發大家心中的財富，共同邁向光明的未來。

佛光山慈悲基金會中區執行長陳碧月表示，中區法寶節送暖，除惠中寺外，已陸續在妙法寺、豐原禪淨中心、福山寺、員林講堂、雲林講堂、清德寺、集集國中，及首度辦理的北港禪淨中心等地發放，共計關懷2510戶福田戶，延續善與愛。

民政局表示，中市各區里長協助訪視，福田戶遍及台中市12個行政區域，逐年增加。今年共有1450福田戶，除發放內含油、米、麵條等物資箱，還有3600元關懷金、惠中寺「祝福小紅包」及星雲大師「向前有路 光明在望」一筆字春聯。