影／草屯鎮長補選 國民黨簡賜勝坦言：2狀況壓力大

南投草屯鎮長補選白熱化，國民黨候選人簡賜勝今到武聖宮參香，坦言面對單一席次的選舉，且對手頻找大咖輔選，感到壓力大，並批綠營胡亂抹黑，恐致反效果。民進黨候選人蔡銘軒則回應，都是可受公評之事，簡能好好向鄉親解釋清楚。

草屯鎮長簡景賢去年11月猝逝，因任期未過半，縣選委會公告1月18日補選投票，國民黨候選人簡賜勝昨晚在敦和宮廟口開講，雲林縣長張麗善、立委謝龍介到場力挺；今天馬不停蹄繼續拜票，並前往草屯新豐武聖宮參香，與信眾互動。

由於，距補選投票日剩不到2周，選戰白熱化，簡賜勝坦言，有別於選議員，鎮長因是單一席次，政黨間對決態勢激烈，對手頻找黨內大咖站台輔選，難免感到壓力大，但他對自己很有信心，畢竟平時經營最重要，鎮民認同才是他最關心的。

而因民進黨日前告發到南投地檢署簡賜勝，指其家族企業標政府工程涉違反利益迴避，並發放相關文宣；簡賜勝痛批，對手陣營用負面選舉，選民無法接受，且鄉親深知他的為人，胡亂抹黑造謠，只會讓他的支持者不滿並團結，恐致反效果。