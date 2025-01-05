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臉書狂發15文又提「郭台ㄇ一ㄣˊ」秒刪 彰化議長謝典林回應了

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣議長謝典林今天凌晨在臉書狂發文，4小時內發了15篇，寫著「我老了，我也想退」、「可以自揍郭台ㄇ一ㄣˊ」，但隨即又刪文。圖／翻攝自謝典林臉書
彰化縣議長謝典林今天凌晨在臉書狂發文，4小時內發了15篇，寫著「我老了，我也想退」、「可以自揍郭台ㄇ一ㄣˊ」，但隨即又刪文。圖／翻攝自謝典林臉書

彰化縣議長謝典林今天凌晨在臉書狂發文，4小時內發了15篇，寫著「我老了，我也想退」、「可以自揍郭台ㄇ一ㄣˊ」，但隨即又刪文，記者電訪謝典林，他僅說了一句「小編覺得彰化太辛苦」，隨即掛掉電話，讓人一頭霧水。

謝典林的臉書今天凌晨從3點多一路連續發十多篇短文，還包括「我什麼都不會了！我也是等等在說」、「我永遠只有愛我自己」、「午門託孤」、「命」、「還是不慘了」、「我兒子才一百多萬而已」，後來又刪文。

記者致電謝典林，謝典林接電話後只說一句「小編覺得彰化太辛苦」，隨即掛掉電話。不少網友則說，「議長臉書也被盜了嗎？」

謝典林先前挺郭台銘選總統，最近又被指介入民眾黨選舉，要幫前民眾黨立委蔡壁如競逐民眾黨黨主席，謝典林還曾透過彰化縣議會發出聲明指出「幫忙蔡壁如前立委，就是在幫忙拯救柯文哲，也為了下一次藍白合能夠成功打下堅實的基礎」，如今又在臉書發出奇怪的「心聲」，也讓各界議論紛紛。

彰化縣議長謝典林今天凌晨在臉書狂發文，4小時內發了15篇，寫著「可以自揍郭台ㄇ一ㄣˊ」等語 ，但隨即又刪文。圖／翻攝自謝典林臉書
彰化縣議長謝典林今天凌晨在臉書狂發文，4小時內發了15篇，寫著「可以自揍郭台ㄇ一ㄣˊ」等語 ，但隨即又刪文。圖／翻攝自謝典林臉書
彰化縣議長謝典林今天凌晨在臉書狂發文，4小時內發了15篇，寫著「我老了，我也想退」，但隨即又刪文。圖／翻攝自謝典林臉書
彰化縣議長謝典林今天凌晨在臉書狂發文，4小時內發了15篇，寫著「我老了，我也想退」，但隨即又刪文。圖／翻攝自謝典林臉書

彰化 民眾黨 謝典林 郭台銘

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