聽新聞
0:00 / 0:00
臉書狂發15文又提「郭台ㄇ一ㄣˊ」秒刪 彰化議長謝典林回應了
彰化縣議長謝典林今天凌晨在臉書狂發文，4小時內發了15篇，寫著「我老了，我也想退」、「可以自揍郭台ㄇ一ㄣˊ」，但隨即又刪文，記者電訪謝典林，他僅說了一句「小編覺得彰化太辛苦」，隨即掛掉電話，讓人一頭霧水。
謝典林的臉書今天凌晨從3點多一路連續發十多篇短文，還包括「我什麼都不會了！我也是等等在說」、「我永遠只有愛我自己」、「午門託孤」、「命」、「還是不慘了」、「我兒子才一百多萬而已」，後來又刪文。
記者致電謝典林，謝典林接電話後只說一句「小編覺得彰化太辛苦」，隨即掛掉電話。不少網友則說，「議長臉書也被盜了嗎？」
謝典林先前挺郭台銘選總統，最近又被指介入民眾黨選舉，要幫前民眾黨立委蔡壁如競逐民眾黨黨主席，謝典林還曾透過彰化縣議會發出聲明指出「幫忙蔡壁如前立委，就是在幫忙拯救柯文哲，也為了下一次藍白合能夠成功打下堅實的基礎」，如今又在臉書發出奇怪的「心聲」，也讓各界議論紛紛。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言