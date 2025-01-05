庇護島成車輛殺手？ 彰化和美二路口各撞了近十件

彰化縣政府為加強行人通行安全，三年來已在全縣各路口設庇護島56處、改善路口行穿線調整220處，但部分路口卻經常傳出有駕駛撞上庇護島，和美鎮嘉卿路、彰新路與道周路與鹿和路口施設庇護島後，轎車撞上的事故至少近十起，駕駛還需賠償設施，縣府表示，將會在道安會報再做檢討，並做改善。

和美鎮嘉卿路與彰新路口鄰近培英國小，前年2月發生國小學童死亡車禍，縣府前年9月路口改善計劃完工，在人行道前方設庇護島，但完工一年多來，該路口發生車輛撞上庇護島至少近十起。

昨天上午又有一名駕駛在嘉卿路與彰新路口撞上庇護島，駕駛說，她嚇壞了，她左轉時沒看到庇護島，只看到斑馬線上的柱子，撞上去那時都不知道撞到什麼，以前也都走相同的路，都是從嘉卿路左轉到彰新路，就可上國道三號，除了要修車外，聽說還得賠償路口撞壞的設施，她也覺得自己撞得莫名其妙，幸好人沒事，肇事責任警方釐清中。

縣議員賴清美說，和美鎮嘉卿路、彰新路與道周路與鹿和路口前年與去年設庇護島後，兩路口都分別至少有近十件撞上庇護島事故，不僅夜間撞、白天也撞，她已建議在庇護島應再設大型防撞桿及反光警示設施。

彰化縣府工務處處長林孟弘表示，縣府從2022年起進行路口、路段改善，包括設路口庇護島56處、路口行穿線調整(退縮)計220處、路口左轉附加車道50處、校園周邊路口改善46處等，民眾應遵行地面標示的「行車導引線」，轉彎時避開保護行人的庇護島，就能避免撞上。

雖各界大多肯定設庇護島是要保護行人，立意良善，但也有民眾認為，如果設計有問題，就應檢討，這麼多人撞上庇護島，有的還是在視線很好的大白天撞上，如果是因設計不良，撞上的人是否能提國賠?而不是要賠償道路設施，否則不是很冤。

彰化縣府交通處長林漢斌表示，交通處將會再邀集縣府與警方等相關單位在道安會報時檢討庇護島等設施，設庇護島也是依照交通部相關規定辦理，會在寬度夠和行人較多的重要路口設置，且庇護島也不宜太前面，以防車輛易撞到，縣府也都有設導引線和反光標誌等，未來會再加強警告標誌和防撞桿等安全設施，也希望駕駛人要調整駕駛習慣，避免左轉時直接切入，以免造成行人危險或撞上庇護島。

不過也有警方認為，行人地獄的來源主要是因沒有實體的人行道，而不是一定要設庇護島，但部分道路施設人行道有困難、經費又多。