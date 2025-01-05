影／草屯鎮長補選 陳時中、王義川開砲：用選票讓藍白反省
南投草屯鎮長補選白熱化，民進黨候選人蔡銘軒競選總部今成立，行政院政務委員陳時中、立委王義川等到場站台，陳、王2人砲火猛烈，指草屯補選是藍、白在立法院亂象後首場地方選舉，呼籲民眾要展現民意，用選票讓藍、白2黨反省。
草屯鎮長簡景賢去年11月猝逝，因任期未過半，縣選委會公告1月18日補選投票，民進黨徵召縣議員蔡銘軒參選，其競部今成立，政務委員陳時中、衛福部次長林靜儀、總統府副秘書長何志偉、立委王義川等站台輔選，藝人楊烈到場獻唱。
陳時中、林靜儀、何志偉、王義川等大讚蔡提出敬老金3000元變5000元、0至3歲扶幼津貼3000元、全鎮投保團體意外險、消費券600元加碼到2000元等政見，從老到小到全鎮都照顧到，他年輕有活力又創新能帶領草屯發展，再現風華。
陳時中更是砲火猛烈，他說，草屯補選是藍白強行通過財劃法、憲訴法、選罷法後的首場地方選舉，全國都在看，地方選民要對立法院亂象表達不滿，以前國民黨和民進黨競爭，近年卻已變成台灣人和共產黨在戰，呼籲民眾一定要展現民意。
王義川也強調，國民黨提名的立委在立法院內亂搞，必須靠選舉才能撥亂反正，所以草屯補選很重要，要用台灣人的意志和選票，讓藍白兩黨反省；而當民代卻亂搞，被人民發動罷免只是剛好，但選對人就不用罷免，呼籲草屯鄉親要選對人。
蔡銘軒在黨內大咖接力站台輔選下，他也重申將推動公墓變公園、活化公共造產、及社福政見，陳時中致贈象徵「好彩頭」的白蘿蔔，王義川則送上包子及粽子期許「包中」，其競總主委、立委羅美玲則授戰旗，現場凍蒜聲不斷，場面熱絡。
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