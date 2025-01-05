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影／冷氣團報到 中社鬱金香花季開跑30萬球輪流綻放

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
冷氣團報到，台中后里中社鬱金香花季開跑，30萬球輪流綻放。記者游振昇／攝影
冷氣團報到，台中后里中社鬱金香花季開跑，30萬球輪流綻放。記者游振昇／攝影

冷氣團報到，台中后里中社鬱金香花季今天開跑，30萬球輪流綻放，今天有漢服遊園會，多位女子穿古風服飾在花海中拍照很吸睛；中社花市表示，農曆春節期間布置花卉數量將是最多，因應過年賞花高峰的遊客人潮。

中社花市表示，今年1月到3月的鬱金香花季開跑，今年進口品種60款以上，包括單一色系、雙色系和重瓣花系，今年著重在重瓣雙色花系為主，這些花系開花點大約在農曆春節期間，目前是早生品種單一色系為主，今年有30萬球輪流綻放，農曆春節期間布置花卉數量將是最多，因應過年賞花高峰遊客潮，

各色亮麗鬱金香花目前在園區綻放，艷紅色很喜氣，粉紅色吸引女性遊客合影，今天早上8點到下午5點，中社花市有鬱金漢服遊園會，活動期間著漢服即享免費入園到花海區。

園區另有七彩花田，同時盛開百合花、彩色海芋、鼠尾草、一串紅等花卉，今天是周日，早上已有大批遊客湧進賞花。

冷氣團報到，台中后里中社鬱金香花季開跑，30萬球輪流綻放，今天有漢服遊園會。記者游振昇／攝影
冷氣團報到，台中后里中社鬱金香花季開跑，30萬球輪流綻放，今天有漢服遊園會。記者游振昇／攝影
冷氣團報到，台中后里中社鬱金香花季開跑，30萬球輪流綻放。記者游振昇／攝影
冷氣團報到，台中后里中社鬱金香花季開跑，30萬球輪流綻放。記者游振昇／攝影
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冷氣團報到，台中后里中社鬱金香花季開跑，30萬球輪流綻放，今天有漢服遊園會。記者游振昇／攝影
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漢服 賞花 鬱金香

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