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台中人行道導盲磚成陷阱？ 民代指跟著走會撞樹

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市議員陳俞融今天指出，有市民陳情說，人行道導盲磚不僅未能發揮引導功能，反而成為視障者行走的「陷阱」，圖為北區育強公園導盲磚。圖／陳俞融提供
台中市議員陳俞融今天指出，有市民陳情說，人行道導盲磚不僅未能發揮引導功能，反而成為視障者行走的「陷阱」，圖為北區育強公園導盲磚。圖／陳俞融提供

台中市議員陳俞融今天指出，近年來台中新設人行道，多已將導盲磚設置為標準配備設施，然而，有市民陳情說，人行道導盲磚的設置卻仍問題重重，不僅未能發揮引導功能，反而成為視障者行走的「陷阱」，跟著走不是踩進公園花圃，就是撞上騎樓梁柱，呼籲市府全面檢視。

她說，導盲磚分為警示型及引導型兩種，其中警示型導盲磚主要用於提醒視障者注意路口或危險，具有停止警告的作用，而引導型導盲磚則是指引行進方向。然而，經實地會勘及多位視障者陳情，發現許多路口的警示型導盲磚設置方式易造成混淆，視障者誤以為是引導型導盲磚而跟隨前進，結果不是踩進公園花圃，就是撞上騎樓梁柱，形同「陷阱」。

陳俞融說，據建設局統計，台中市2022年度完成447處無障礙斜坡道改善、2023年度完成148處、去年度預計完成239處。這些數字看似亮眼，但如果設置不當，再多的改善工程也只是徒勞。因為目前許多路口的導盲磚設置，已經讓視障者寸步難行。

她說，市府雖然規定委外設計單位需具備「市區道路無障礙設計講習」結業證明，但實際上設計品質仍有待加強。特別是在公園周邊及人行道的導盲磚鋪設，常設計不當，不僅無法達到引導效果，反而增加視障者行走的風險。

陳俞融要求，市府應立即啟動全面清查作業，檢視現有導盲磚的設置情況，特別是容易造成混淆或危險的地點，必須優先改善。同時建議市府在未來的工程設計中，應將無障礙團體的實際使用經驗納入考量，確保每一處無障礙設施都能真正發揮功能，讓視障朋友能夠安全、自在地在城市中行走，真正讓台中市成為無障礙友善的城市。

台中市議員陳俞融今天指出，有市民陳情說，人行道導盲磚不僅未能發揮引導功能，反而成為視障者行走的「陷阱」，圖為進化北路及梅川東路路口人行道導盲磚。圖／陳俞融提供
台中市議員陳俞融今天指出，有市民陳情說，人行道導盲磚不僅未能發揮引導功能，反而成為視障者行走的「陷阱」，圖為進化北路及梅川東路路口人行道導盲磚。圖／陳俞融提供

人行道 視障者

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