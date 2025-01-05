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大樂透得主回饋 中市今年開辦弱勢長者敬老眼鏡

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
社會局今年開辦「敬老眼鏡補助暨視力檢查服務」，即日起開放符合資格者申請。圖／社會局提供
社會局今年開辦「敬老眼鏡補助暨視力檢查服務」，即日起開放符合資格者申請。圖／社會局提供

大樂透得主800萬回饋台中，社會局今年開辦「敬老眼鏡補助暨視力檢查服務」，即日起開放設籍台中市、年滿65歲(原住民55歲)，符合資格市民申請，每人終身補助一副。

社會局指出，申請資格：設籍台中市年滿65歲(原住民55歲)以上，符合列冊低收或中低收入戶、領有中低收入老人生活津貼、領有身心障礙生活補助、政府補助公費安置服務費等資格的市民申請，每人終身補助一副，預計有800人受惠。

社會局長廖靜芝表示，根據國民健康署統計，約有17％的長輩有視力異常或退化狀況，及早預防視力退化可降低跌倒風險，預防延緩失能老化。

廖靜芝局長說，今年台中市開出大樂透1.9億元頭獎，得獎者回饋捐贈市府800萬元，其中90萬元用在「敬老眼鏡補助暨視力檢查服務」，連結民間專業團體及超過60家驗光所及眼鏡行，希望出現老花症狀的長輩配戴適合的眼鏡後，提升生活品質，避免因經濟弱勢及視覺退化減少社會參與機會。

台中市驗光師公會、台中市驗光生公會、台中市直轄市鐘錶眼鏡商業同業公會和台中市鐘錶眼鏡商業同業公會四大公會，響應這項計畫。

台中市驗光師公會理事長謝孝杭強調，四大公會以維護市民視力健康為初心，協助市府推動長輩服務責無旁貸，去年12月27日已邀請參與會員參加教育訓練，更提醒申請服務長輩，驗光後若發現有眼科疾病，還是建議先就醫再考慮配戴適合的眼鏡。各服務單位採預約方式受理民眾申請，符合資格者提供-6.00-2.00~+4.00-2.00度數範圍以內的眼鏡，以及配鏡、簡易調整維護等適配服務。

「敬老眼鏡補助暨視力檢查服務」經費用罄前將公告停止受理申請，相關問題可諮詢社會局04-22289111*37400。

台中市驗光師公會、台中市驗光生公會、台中市直轄市鐘錶眼鏡商業同業公會和台中市鐘錶眼鏡商業同業公會四大公會，響應「敬老眼鏡」計畫。圖／社會局提供
台中市驗光師公會、台中市驗光生公會、台中市直轄市鐘錶眼鏡商業同業公會和台中市鐘錶眼鏡商業同業公會四大公會，響應「敬老眼鏡」計畫。圖／社會局提供

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