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兩人就走！清泉崗機場到市區每人350元 有19條「一日遊」可選

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市華府旅行社今天宣布，本月17日將在台中清泉崗機場設置「中台灣旅遊服務櫃台」，提供旅客機場到市區接送、中台灣包車一日遊等各式旅遊協助的一站式服務。圖／華府旅行社提供
台中市華府旅行社今天宣布，本月17日將在台中清泉崗機場設置「中台灣旅遊服務櫃台」，提供旅客機場到市區接送、中台灣包車一日遊等各式旅遊協助的一站式服務。圖／華府旅行社提供

到中部旅遊有了新服務！近年以包機打開東南亞、東北亞旅遊市場的台中市華府旅行社今天宣布，本月17日起將在台中清泉崗機場設置「中台灣旅遊服務櫃台」，提供旅客機場到市區接送、中台灣包車一日遊等各式旅遊協助的一站式服務，每人只要350元起，且兩人就發車，同時也彌補台中機場公共運輸的空隙。

華府旅行社以入境旅遊服務起家，在中部旅遊界具知名度。董事長廖泳淀近年抓住疫情後的出國旅遊大爆發潮，推動包機業務，目前泰國、越南、韓國的包機業務，甚至花蓮、台東也因為有包機可以直接出國，打開了花東居民出國，以及國外旅客到花東的商機，他因此獲得「包機王」稱謂。

廖泳淀說，現在有很多公車可以去機場，但是跟飛機下來的時間對接不起來的，很多人因此選擇包車到市區，那就很不方便。而且，機場沒有詢問櫃台，所以經過民航站同意，他們設置櫃台，增加這樣的服務。

設置「中台灣旅遊服務櫃台」第一個要解決旅客接送的問題，第二則是把中台灣一日遊的19條路線在機場介紹給客人，並接受預訂。另則是，麗寶樂園和三井OUTLET也向民航站提出需求，希望旅客抵達機場後，有直接前往兩地的輸運，這個櫃台也提供這樣的服務，一樣是兩人就走。

廖泳淀說，他們現有大巴30幾輛、9人座40幾輛，除非遊客因特殊因素一次大量湧入，只要是正常的航班，這個櫃台的運量都足夠，歡迎旅客事先預訂。但若直接到櫃台，稍等候約5至10分鐘也可有車。旅客想從機車回台中住家，每人350元，坐的還是5至9人座的車輛。

另則是，他們除了改善旅客運輸不便，也希望吸引離島居民來台旅遊，並已與立榮、華信航空合作，推出金門、馬祖及澎湖旅客來台灣旅遊的包裝行程，每人只要加價2999元，就可以玩3天兩夜，而且含住宿知名飯店、一日遊路線隨便選和機場接送。櫃台還設置AI翻譯面板，英、日、越、泰、韓等多國語言可即時翻譯，讓溝通無障礙。

機場接駁相關問題可洽華府服務中心line@洽詢。華府服務中心官方Line@連結：https://line.me/R/ti/p/@lox9040lID：@lox9040l

台中市華府旅行社今天宣布，本月17日將在台中清泉崗機場設置「中台灣旅遊服務櫃台」，提供旅客機場到市區接送、中台灣包車一日遊等各式旅遊協助的一站式服務。圖／華府旅行社提供
台中市華府旅行社今天宣布，本月17日將在台中清泉崗機場設置「中台灣旅遊服務櫃台」，提供旅客機場到市區接送、中台灣包車一日遊等各式旅遊協助的一站式服務。圖／華府旅行社提供

出國旅遊 清泉崗機場

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