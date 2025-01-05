台中豐原擬首辦封街年貨大街 信義街商店掛布條反對

台中市豐原區復興商圈提案農曆春節期間規劃在信義街辦封街年貨大街，許多商家反對，反對商家今天在信義街掛白布條反對封街，台中市府經發局長張峯源表示，近日將邀相關局室召開審查會，要求主辦單位依民眾反映意見修正計畫，若地方未能達成共識，就不會通過舉辦年貨大街申請案。

豐原廟東復興商圈主委楊茂松表示，復興商圈逐漸沒落，很多店面都待租或成為夾娃娃機店，該商圈提案訂1月17日至2月2日試辦年貨大街，比照豐原慈濟宮日前建醮舉辦的廟西夜市，在光復路及信義街封路辦年貨大街，希望帶動豐原商機和人潮。

台中市經發局上周在豐原區公所舉辦說明會，許多店家反對封街，當地店家今天還在信義街懸掛白布條，白布條上寫著「反對信義街封路」、「我們是合法納稅商店，我們有生存權，拒絕信義街封路擺攤賺取私利」。

當地的豐原區中山里長林榮一表示，信義街和光復路合法店家約9成都連署反對封街舉辦年貨大街，封路影響救護通道及合法店家生意，他說市府若漠視合法營運業者和所有權人的民意，未來復興路也會旗海飄揚，強調將抗爭到底，反對封街辦年貨大街。

豐原廟東復興商圈主委楊茂松表示，信義街店家反對封街辦年貨大街，將修正計畫將信義街排除在外，只做復興路部分，因為今年是第一次試辦，會找最適合及大家可接受的方式舉辦，初步將修改計畫將年貨大街舉辦時間從1月17日至2月2日共17日，往前縮短為11天，只管制措施不整天封街，攤販下午3點才擺攤，夜間收攤，隔天再擺。

經發局長張峯源表示，經發局將召開審查會，邀市府相關局室針對民眾反映的意見審查，要求主辦單位依民眾反映的意見修正計畫內容，若地方未能達成共識，不會通過舉辦年貨大街申請案。