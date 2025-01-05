江啟臣發言人和盧秀燕團隊結婚 盧秀燕：親上加親

立法院副院長江啟臣辦公室發言人王昱翔和台中市長盧秀燕的團隊陳燕琳前晚婚禮，江和盧都當證婚人，盧秀燕致詞時說，她和江啟臣像姐弟，現在當親家，是親上加親。

前晚的喜宴許多台中政壇人士到場，台中紅黑派大老也到場祝賀，國民黨台中立委幾乎都出現，盧秀燕先抵達上台致詞。

盧秀燕表示，新郎王昱翔在江啟臣的工作團隊，新娘陳燕琳在她的市府團隊，都是雙方很好的工作同仁，6年前，她競選台中市長，江啟臣是她的競選總部主委，江帶自己的團隊來幫忙，團隊很認真輔選，雙方這二名團隊成員輔選工作過程，二人彼此越看越中意，她當台中市長今年是第6年，這對新人也愛情長跑6年。