更生人年貨大街擺攤 卓揆打氣

更生保護會昨舉辦80周年慶活動，邀請全台分會輔導的更生人來台中擺年貨大街，曾因販毒入獄13年的「小胖」，傳承爸媽手藝賣鹹豬肉，行政院長卓榮泰品嘗後，對他喊加油；同樣染毒的單親媽媽「蓁蓁」，罕見經歷保外待產、攜子入監，如今復歸社會，要養育女兒長大。

小胖回憶，犯錯後爸媽雖難過，但對他的愛沒有停止，每次來探監都帶上親手做的風味鹹豬肉，一嘗就都忍不住落淚，在冰冷監獄圍牆內，還能吃到家裡溫暖的味道。

卓榮泰昨受邀到年貨大街，特別問小胖：「因為吃了家裡的鹹豬肉就很感動？」小胖答說：「這是想念家裡的味道」，卓握起小胖的手，各拿一塊鹹豬肉品嘗，說了句「加油！」隨後大啖一口有家裡味道的鹹豬肉。

更保桃園分會輔導個案蓁蓁說，她19歲認識男友雙雙染上毒品，剛入龍潭女監時已懷胎2月，直到約7、8個月時保外待產，再向女監申請攜子入監，在裡面也遇到不少同樣際遇的媽媽，不過，女監就像幼兒園一樣有設備、師資，供她們穩定照顧小孩，服完刑期。

法務部長鄭銘謙表示，司法走向柔性保護，重視個人尊嚴、再生機會，讓更生人復歸社會，昨年貨大街邀請全台更生人創業擺攤，更代表社會對更生的接納與支持。