聽新聞
0:00 / 0:00

更生人年貨大街擺攤 卓揆打氣

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導
行政院長卓榮泰（左二）品嘗小胖（左三）傳承家裡手藝的鹹豬肉。記者曾健祐／攝影
行政院長卓榮泰（左二）品嘗小胖（左三）傳承家裡手藝的鹹豬肉。記者曾健祐／攝影

更生保護會昨舉辦80周年慶活動，邀請全台分會輔導的更生人來台中擺年貨大街，曾因販毒入獄13年的「小胖」，傳承爸媽手藝賣鹹豬肉，行政院長卓榮泰品嘗後，對他喊加油；同樣染毒的單親媽媽「蓁蓁」，罕見經歷保外待產、攜子入監，如今復歸社會，要養育女兒長大。

小胖回憶，犯錯後爸媽雖難過，但對他的愛沒有停止，每次來探監都帶上親手做的風味鹹豬肉，一嘗就都忍不住落淚，在冰冷監獄圍牆內，還能吃到家裡溫暖的味道。

卓榮泰昨受邀到年貨大街，特別問小胖：「因為吃了家裡的鹹豬肉就很感動？」小胖答說：「這是想念家裡的味道」，卓握起小胖的手，各拿一塊鹹豬肉品嘗，說了句「加油！」隨後大啖一口有家裡味道的鹹豬肉。

更保桃園分會輔導個案蓁蓁說，她19歲認識男友雙雙染上毒品，剛入龍潭女監時已懷胎2月，直到約7、8個月時保外待產，再向女監申請攜子入監，在裡面也遇到不少同樣際遇的媽媽，不過，女監就像幼兒園一樣有設備、師資，供她們穩定照顧小孩，服完刑期。

法務部長鄭銘謙表示，司法走向柔性保護，重視個人尊嚴、再生機會，讓更生人復歸社會，昨年貨大街邀請全台更生人創業擺攤，更代表社會對更生的接納與支持。

年貨大街 更生人 豬肉

延伸閱讀

南投鳥嘴潭人工湖竣工 回饋金成草屯鎮長補選話題

立院未送選罷法、財劃法 卓榮泰歡迎「從此不送出」

鳥嘴潭人工湖供應25萬公噸用水 南投自來水普及卻倒數第二

鳥嘴潭人工湖解決彰化民生用水 王惠美還要求工業供水

相關新聞

南投鳥嘴潭完工 卓揆肯定 監委打臉

行政院長卓榮泰昨參加南投縣鳥嘴潭人工湖竣工典禮，肯定人工湖將改善彰化地層下陷，更是中部發展「精密智慧新核心」的水資源基礎...

其人其事／留英企管碩士養豬 張勝哲獲模範農民

彰化青農張勝哲評估台灣農業科技化，跟他所學有相關性，16年前辭去科技公司工作，頂著企管雙碩士頭銜返鄉繼承家族養豬事業，自...

更生人年貨大街擺攤 卓揆打氣

更生保護會昨舉辦80周年慶活動，邀請全台分會輔導的更生人來台中擺年貨大街，曾因販毒入獄13年的「小胖」，傳承爸媽手藝賣鹹...

彰化月影燈季 改用表情符號迎蛇年

生肖蛇年即將來到，無論東西方蛇的形象不討喜，彰化月影燈季往年以農曆生肖為主題，今年捨棄蛇年生肖，改以日本「emoji樂園...

影／阿嬤元旦排隊等領錢母猝死 紫南宮助集齊12生肖錢母心願

竹山鎮紫南宮元旦發錢母，苗栗縣75歲羅姓阿嬤排隊時猝死。紫南宮得知她已經收集10年生肖錢母，只差馬年和蛇年錢母，廟方除了...

彰化國際賽車節美女吸睛兒童可愛 明賽程精彩可期

高鐵彰化田中站區道路寬敞筆直且人車不多，台灣極限賽車運動發展協會今年再次申請封路舉辦兩天國際賽車節，吸引喜愛賽車運動的民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。