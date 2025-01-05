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其人其事／留英企管碩士養豬 張勝哲獲模範農民

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
張勝哲養豬經常得獎。記者簡慧珍／攝影
張勝哲養豬經常得獎。記者簡慧珍／攝影

彰化青農張勝哲評估台灣農業科技化，跟他所學有相關性，16年前辭去科技公司工作，頂著企管雙碩士頭銜返鄉繼承家族養豬事業，自稱養豬所讀的書比攻讀兩個碩士學位時還多。他結合理論和實務養出高品質豬肉，當選今年全國模範農民。

張勝哲的家族原本經營冬粉工廠，剩餘原料養豬，因此附設養豬場。民國80年代環保意識抬頭，人力逐漸老化，張家收起冬粉工廠，養豬場移往郊區，張勝哲拿到中興大學碩士學位，留學英國攻讀第二個企管碩士，畢業後回台進入科技公司工作。

他表示，父親張永良希望他接手養豬場，他評估可應用所學分析養豬產業，況且台灣農業科技化，農業應該是個不錯的發展方向，2008年他回彰化，到2017年向父親學習養豬和管理養豬場，老員工無法接受新觀念紛紛離職，他和父親也磨合4至5年，用企管與科技花小錢從養豬場小區域做出成績，終於被父親接受，2018年接管養豬場。

「想要改變，必須做別人沒做過的事。」張勝哲說，為了養豬，他到學校上課、赴美受訓，讀養豬的書比讀兩個碩士的書還多，感謝他父親授傳基礎知識和技能，學會趕豬、餵豬、洗豬、注射疫苗，他在基礎上精進，從生物安全控管，把病毒擋在外面做根本性預防。

張勝哲的養豬場從篩選母豬做起，加上智慧管理，才能孕育良好仔豬，產出最美味和安全的豬肉，2015年農業好點子群眾集資競賽，張勝哲養豬場自創品牌「花田喜彘」獲評審團獎首獎，料理元蹄焗烏參、豐脂豬肝派凍等佳餚打開知名度，也為改造養豬產業締造成功基石。

彰化 豬肉 養豬場

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