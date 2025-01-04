影／阿嬤元旦排隊等領錢母猝死 紫南宮助集齊12生肖錢母心願

竹山鎮紫南宮元旦發錢母，苗栗縣75歲羅姓阿嬤排隊時猝死。紫南宮得知她已經收集10年生肖錢母，只差馬年和蛇年錢母，廟方除了贈送今年的聚寶盆套幣，也從倉庫中找到馬年錢母，昨天贈給羅姓阿嬤兒子，完成阿嬤想集齊全套生肖錢母心願。

紫南宮表示，意外發生後，透過派出所聯繫到阿嬤家屬，得知阿嬤元旦清晨從苗栗到南投縣紫南宮排隊領錢母，還有5名家人也一起排隊。沒想到阿嬤突然昏倒，雖然趕緊心肺復甦術，並送醫急救，仍宣告不治。

紫南宮主委莊秋安說，阿嬤對土地公信仰虔誠，發生這樣的意外，大家感到相當遺憾，阿嬤已經收集10年生肖錢母，只剩馬年、蛇年錢母沒有收集。除了送給同行家人6套今年的蛇年錢母套幣，工作人員特別去倉庫中尋找，幸運找到一套馬年套幣，昨天送給阿嬤的兒子湯先生，看到廟方這麼用心，湯先生拿著蛇年、馬年錢母套幣，也不禁哽咽。