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影／阿嬤元旦排隊等領錢母猝死 紫南宮助集齊12生肖錢母心願

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
紫南宮找出馬年錢母套幣，讓羅姓阿嬤完成蒐集12生肖套幣心願。圖／民眾提供
紫南宮找出馬年錢母套幣，讓羅姓阿嬤完成蒐集12生肖套幣心願。圖／民眾提供

竹山鎮紫南宮元旦發錢母，苗栗縣75歲羅姓阿嬤排隊時猝死。紫南宮得知她已經收集10年生肖錢母，只差馬年和蛇年錢母，廟方除了贈送今年的聚寶盆套幣，也從倉庫中找到馬年錢母，昨天贈給羅姓阿嬤兒子，完成阿嬤想集齊全套生肖錢母心願。

紫南宮表示，意外發生後，透過派出所聯繫到阿嬤家屬，得知阿嬤元旦清晨從苗栗到南投縣紫南宮排隊領錢母，還有5名家人也一起排隊。沒想到阿嬤突然昏倒，雖然趕緊心肺復甦術，並送醫急救，仍宣告不治。

紫南宮主委莊秋安說，阿嬤對土地公信仰虔誠，發生這樣的意外，大家感到相當遺憾，阿嬤已經收集10年生肖錢母，只剩馬年、蛇年錢母沒有收集。除了送給同行家人6套今年的蛇年錢母套幣，工作人員特別去倉庫中尋找，幸運找到一套馬年套幣，昨天送給阿嬤的兒子湯先生，看到廟方這麼用心，湯先生拿著蛇年、馬年錢母套幣，也不禁哽咽。

湯先生說，這樣的意外沒有人願意碰到，媽媽當天瞬間倒下，其他排隊民眾立刻急救、打119，很感謝大家熱心幫忙，母親收集10年生肖錢母，廟方特別找到馬年錢母，完成母親集齊整套12生肖錢母的願望，「母親如果知道一定會很開心的」這樣已是最好的善後。

紫南宮找出馬年錢母套幣送給湯先生（左），完成羅姓阿嬤集齊12生肖錢母的心願。圖／民眾提供
紫南宮找出馬年錢母套幣送給湯先生（左），完成羅姓阿嬤集齊12生肖錢母的心願。圖／民眾提供

蛇年 阿嬤

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