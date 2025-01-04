聽新聞
0:00 / 0:00
影／阿嬤元旦排隊等領錢母猝死 紫南宮助集齊12生肖錢母心願
竹山鎮紫南宮元旦發錢母，苗栗縣75歲羅姓阿嬤排隊時猝死。紫南宮得知她已經收集10年生肖錢母，只差馬年和蛇年錢母，廟方除了贈送今年的聚寶盆套幣，也從倉庫中找到馬年錢母，昨天贈給羅姓阿嬤兒子，完成阿嬤想集齊全套生肖錢母心願。
紫南宮表示，意外發生後，透過派出所聯繫到阿嬤家屬，得知阿嬤元旦清晨從苗栗到南投縣紫南宮排隊領錢母，還有5名家人也一起排隊。沒想到阿嬤突然昏倒，雖然趕緊心肺復甦術，並送醫急救，仍宣告不治。
紫南宮主委莊秋安說，阿嬤對土地公信仰虔誠，發生這樣的意外，大家感到相當遺憾，阿嬤已經收集10年生肖錢母，只剩馬年、蛇年錢母沒有收集。除了送給同行家人6套今年的蛇年錢母套幣，工作人員特別去倉庫中尋找，幸運找到一套馬年套幣，昨天送給阿嬤的兒子湯先生，看到廟方這麼用心，湯先生拿著蛇年、馬年錢母套幣，也不禁哽咽。
湯先生說，這樣的意外沒有人願意碰到，媽媽當天瞬間倒下，其他排隊民眾立刻急救、打119，很感謝大家熱心幫忙，母親收集10年生肖錢母，廟方特別找到馬年錢母，完成母親集齊整套12生肖錢母的願望，「母親如果知道一定會很開心的」這樣已是最好的善後。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言