南投鳥嘴潭人工湖竣工 回饋金成草屯鎮長補選話題

南投草屯鎮鳥嘴潭人工湖竣工，成為草屯鎮長補選話題，民進黨籍參選人蔡銘軒說，已向中央爭取回饋金，可挹注草屯鎮收入，國民黨籍參選人簡賜勝則說，有回饋金可助草屯繁榮。

草屯鎮長簡景賢去年11月18日驟逝，鎮長職位須補選，民主進步黨提名黨籍南投縣議員蔡銘軒參選，中國國民黨南投縣黨部日前宣布徵召具國民黨籍、但一直以無黨籍當選南投縣議員的簡賜勝歸隊投入補選，鎮長補選將於1月18日投票。

位在南投縣草屯鎮的烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫湖區工程，今天舉行竣工典禮，行政院長卓榮泰親自參加，強調工程有回饋地方及成立廉政平台等特色，在回饋地方部分，每年編列新台幣2億元幫草屯辦理道路、橋梁、排水及景觀工作等。

蔡銘軒及簡賜勝也參加鳥嘴潭人工湖工程竣工典禮；蔡銘軒指出，先前曾和黨籍立委羅美玲一起向經濟部水利署爭取鳥嘴潭回饋金，未來鳥嘴潭營運回饋金分配，原則上會全額回饋給草屯鎮公所，可挹注財政收入。

蔡銘軒指出，他也要求鳥嘴潭管理中心聘僱人力，需以草屯人為優先，也獲得水利署支持，如今工程竣工，代表草屯多了一個觀光景點，可望促進發展。

簡賜勝則說，今天卓榮泰宣布未來將有回饋經費撥給公所，有助公所財政，工程完工也會帶動草屯的經濟，他認為選民眼睛是雪亮的，希望此次補選不要有造謠、抹黑，共同營造乾淨選舉。