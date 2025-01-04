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彰化國際賽車節美女吸睛兒童可愛 明賽程精彩可期

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化國際賽車節安排兒童騎滑步車比賽，趣味十足。記者簡慧珍／攝影
彰化國際賽車節安排兒童騎滑步車比賽，趣味十足。記者簡慧珍／攝影

高鐵彰化田中站區道路寬敞筆直且人車不多，台灣極限賽車運動發展協會今年再次申請封路舉辦兩天國際賽車節，吸引喜愛賽車運動的民眾以車會友或到場觀賽，這次導入國外流行的U 型反覆式賽段不但考驗車手技術，也讓民眾大飽眼福。

2025第四屆彰化國際賽車節今天開幕，會場最大亮點是動輒千萬元車輛搭配賽車女郎穿梭其間，十分吸睛。縣長王惠美、台灣極限賽車運動發展協會理事長蔡欣宏、榮譽理事長戴曉祥等人主持開幕式，光陽機車公司安排特技車手安倍優表演二輪特技暖場，接著美國知名人氣車手Hana Burton和台灣知名人氣車手蔡雨軒，分別駕駛電車與油車跟兒童滑步車趣味競賽。

王惠美說，這次賽事特色是融合電動、油電、油車三大主題，代表車輛科技跟上永續與環保的尖端，原本預計200個國際團隊參加，但報名近250隊，這兩天賽事精彩可期，會場周圍逾100攤展出汽機車零組件及設備，可看出彰化工業實力，另有小農市集展售彰化縣農特產品，民眾可來看賽車、逛市集。

彰化國際賽車節的城市道路封閉賽，是目前全台封街賽規模最大的賽事品牌，今年超過240輛車報名，將分為30組比賽，一年一度的特色關卡導入國外流行「U 型反覆式賽段」，其餘賽段新增很多障礙關卡，挑戰車手技術但安全無虞。

彰化國際賽車節的賽車女郎令人眼睛一亮，是活動特色之一。記者簡慧珍／攝影
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