世棒12強冠軍延燒 彰化家扶「童心鞋力」運動健兒今挑鞋
童心鞋力贈家扶兒新鞋活動今年邁入第十年，配合2024世界棒球賽12強中華隊奪冠，送鞋焦點為家扶運動健兒，凡有運動專長的受扶助兒少可挑運動鞋款。試穿完自己喜愛的運動鞋後，放入鞋盒帶回家，家扶兒少歡喜和珍惜溢於言表。
彰化家扶員林區扶幼委員會前主委羅金珠，10年前發起「無窮世代~寒冬送暖 童心鞋力贈家扶兒新鞋」活動，廣邀親朋好友、民間企業與社團、彰化家扶各後援團體、鞋全家福響應，已累計送出1萬1千雙新鞋。今年捐新鞋達1200雙，有體育專長、校隊的受扶助兒少可到全縣13家鞋全家福挑鞋。
送鞋活動會場擺放大型禮物盒，羅金珠、彰化家扶主任王震光、社會處長王蘭心、各級民代和家扶後援團體幹部一起打開，象徵社會各界「新春將至，社會溫暖先行。」在春節前夕送禮給家扶兒。
陳姓國二生表示，成為頂尖足球員一直是她的夢想，小學進入球隊就努力不懈練習，期待未來能代表彰化縣和國家出賽，今挑選的足球鞋會陪伴她練球，和她緊緊在一起追夢，走向更大舞台。
王震光說，家扶扶助兒少因經濟困境，一雙鞋穿到鞋面磨損相當常見，更別說購買合適且專業的運動鞋，今年送新鞋活動關注到家扶運動健兒的需求，捐贈者都期待孩子在運動領域有更好成績；家扶感謝發起人羅金珠的善心，今年活動滿10年，捐鞋依舊熱烈，代表企業、社團及社會大眾願在物質與精神給家扶兒少更多支持與鼓勵，讓活動十全十美。
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