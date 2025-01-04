世棒12強冠軍延燒 彰化家扶「童心鞋力」運動健兒今挑鞋

童心鞋力贈家扶兒新鞋活動今年邁入第十年，配合2024世界棒球賽12強中華隊奪冠，送鞋焦點為家扶運動健兒，凡有運動專長的受扶助兒少可挑運動鞋款。試穿完自己喜愛的運動鞋後，放入鞋盒帶回家，家扶兒少歡喜和珍惜溢於言表。

彰化家扶員林區扶幼委員會前主委羅金珠，10年前發起「無窮世代~寒冬送暖 童心鞋力贈家扶兒新鞋」活動，廣邀親朋好友、民間企業與社團、彰化家扶各後援團體、鞋全家福響應，已累計送出1萬1千雙新鞋。今年捐新鞋達1200雙，有體育專長、校隊的受扶助兒少可到全縣13家鞋全家福挑鞋。

送鞋活動會場擺放大型禮物盒，羅金珠、彰化家扶主任王震光、社會處長王蘭心、各級民代和家扶後援團體幹部一起打開，象徵社會各界「新春將至，社會溫暖先行。」在春節前夕送禮給家扶兒。

陳姓國二生表示，成為頂尖足球員一直是她的夢想，小學進入球隊就努力不懈練習，期待未來能代表彰化縣和國家出賽，今挑選的足球鞋會陪伴她練球，和她緊緊在一起追夢，走向更大舞台。