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統聯客運違規跨越雙黃線 中市交局與警方施鐵腕開罰

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中市1輛統聯客運於昨日被民眾拍下危險駕駛畫面，引發網路熱議，交通局與警方依規開罰。（畫面翻攝 Wowtchout YOUTUBE）
台中市1輛統聯客運於昨日被民眾拍下危險駕駛畫面，引發網路熱議，交通局與警方依規開罰。（畫面翻攝 Wowtchout YOUTUBE）

台中市1輛統聯客運於昨日被民眾拍下危險駕駛畫面，引發網路熱議，影片中顯示當時公車不僅超車時未保持安全距離，路口更未減速行駛。大雅警分局表示將依規開罰；台中市交通局將處分業者最高5千元罰款，要求該公司即刻強化駕駛員教育訓練。

大雅分局指出，經檢視網路影像，該公車駕駛行駛於道路，於超越前車時未保持適當間隔，其行為違反道路交通管理處罰條例第47條1項3款規定，可處新台幣1200元以上2400元以下罰鍰。警方將依程序通知該公車駕駛到案說明，調查完備後依法告發。

台中市交通局並表示，針對統聯客運61路公車於昨日下午4時33分於雅環路二段135巷口危險駕車行為，交通局除依規定處分客運業者1000至5000元罰款，亦要求該公司即刻強化駕駛員教育訓練，同時提出檢討報告，若仍未改善，將扣減評鑑分數。

交通局強調，去年台中市曾發生重大公車死亡車禍事件，造成社會譁然。民眾如發現公車有危險駕駛情形，可撥打1999市民專線或向交通局檢舉專線舉報。未來將持續監督各客運業者，確保市民搭乘安全。

警方表示，影片中可見客運駕駛在超越前車時明顯違反道路交通管理處罰條例第47條第1項第3款規定，可處新台幣1200元至2400元罰鍰。將依法開罰並要求該名駕駛到案說明。

公車 台中市 罰款

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