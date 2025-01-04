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南投烏溪鳥嘴潭人工湖完工 助中部供水穩定、觀光升級

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
鳥嘴潭人工湖完工啟用，行政院長卓榮泰（中）、彰化縣長王惠美（右二）、南投副縣長王瑞德（右一）欣賞人工湖景觀。圖／行政院提供
鳥嘴潭人工湖完工啟用，行政院長卓榮泰（中）、彰化縣長王惠美（右二）、南投副縣長王瑞德（右一）欣賞人工湖景觀。圖／行政院提供

南投縣烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫於1月4日正式完工，行政院長卓榮泰出席完工典禮時表示，此計畫完工後每日可提供彰化21萬噸及南投草屯4萬噸地面水，顯著減緩地層下陷問題，提升供水韌性，並打造綠色低碳的觀光遊憩環境，成為中部水資源管理的里程碑。

卓榮泰指出，工程投入約219.5億元，歷時近10年完成，建設6座人工湖，占地110公頃，相當於日月潭的1/7。這些湖泊有效儲存烏溪水資源，減少對地下水的依賴，解決沿海地區長期地層下陷的問題。同時，湖區種植6,600棵樹木，面積相當於台北大安森林公園，兼具生態與遊憩功能，營造宜人的綠色環境。

工程提前供水的成效亦在前兩年全台面臨水情緊張時獲得驗證，成功緩解中部地區的供水壓力，顯示其在水資源調度上的高度韌性。此外，卓榮泰也強調，湖區工程土石標售收入回饋地方，提供1.85億元補助南投國中小學營養午餐，並編列5億元支援草屯鎮基礎設施與垃圾場清運等項目，彰顯中央與地方攜手合作的具體成果。

卓榮泰特別提及工程在廉政管理上的創新，透過廉政平台推行透明、公正的鑑價及採購流程，八個月內妥善解決非法砂石場占用問題，杜絕不法力量介入，為未來全台推動綠能建設樹立良好典範。

他進一步說明，烏溪鳥嘴潭人工湖是政府「珍珠串計畫」的重要一環，將與下游的淨水廠及中彰投雲地區供水備援系統緊密結合，為中部「精密智慧新核心」發展提供穩定的水資源基礎。同時，這項計畫也融入中央推動的「六大區域產業及生活圈」發展策略，藉由智慧製造、綠色觀光等核心產業，塑造臺灣未來更具競爭力的區域經濟版圖。

最後，卓榮泰表示，烏溪鳥嘴潭人工湖工程能順利推動，離不開歷任院長及總統的關注與支持。他勉勵中央與地方持續協力，積極推動後續相關建設，包括下游淨水廠、交通設施及社會住宅等，全面提升中部地區的生活品質與發展潛力，實現健康、均衡與團結的國家願景。

卓榮泰 南投縣 地層下陷 水資源 鳥嘴潭人工湖

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