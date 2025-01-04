鳥嘴潭人工湖供應25萬公噸用水 南投自來水普及卻倒數第二

南投縣烏溪鳥嘴潭人工湖今天竣工，行政院長卓榮泰說，鳥嘴潭減緩彰化地層下陷，還每天供應彰化21萬噸民生用水，南投很有「腹腸」。南投副縣長王瑞德卻告急，南投自來水普及全國倒數第二，希望中央支持延長自來水管線，滿足縣民用水需求。

鳥嘴潭人工湖從2015年啟動，花費近10年、219億元經費，今天竣工，南投副縣長王瑞德、彰化縣長王惠美出席典禮。王惠美感謝南投幫助供應水源，但彰化多處工業區正在發展，包括二林中科都急需增加用水，她拜託行政院、經濟部多支持地方水利建設，甚至利用海水淡化來增加水源。

卓榮泰說，南投是不靠海的縣市，卻不吝嗇把水源供應鄰近縣市。鳥嘴潭人工湖完工有三大正面效益，首先是減緩地層下陷問題，6座人工湖面積達110公頃，有7分之1日月潭大，每天提供彰化21萬噸、草屯4萬噸民生用水，減緩西部超抽地下水並增加供水韌性。

第二個效應是「回饋地方」，湖區工程土石標售，提供1.85億元補助南投國中小營養午餐；2億元協助草屯鎮公所道路、橋梁、排水及景觀等工程，3億元協助草屯垃圾場移除清運。「水資源作業基金」回饋，草屯鎮在116年、117年可分別獲得260萬元及520萬元補助。

第三項效益是成立廉政平台，以公平、透明、公開的鑑價方式辦理協議價購，加速用地取得；8個月內解決工區非法砂石場占用；預防不法廠商參與，杜絕不法力量介入。未來政府在全台推動綠能、防範犯罪，希望經濟部汲取鳥嘴潭人工湖的成功經驗。

卓榮泰說，政府將全台畫為「六大區域產業及生活圈」，北北基宜「首都圈黃金廊帶」、桃竹苗「桃竹苗大矽谷」、中彰投雲「精密智慧新核心」、嘉南高屏「大南方新矽谷」、宜花東屏南「東部慢活城鄉」、金馬澎「低碳樂活離島」。