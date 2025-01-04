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鳥嘴潭人工湖解決彰化民生用水 王惠美還要求工業供水

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣長王惠美參加鳥嘴潭人工湖湖區工程竣工典禮時，感謝中央協助彰化改善民生用水時，也能進一步協助改善彰化縣工業用水問題，以利招商。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美參加鳥嘴潭人工湖湖區工程竣工典禮時，感謝中央協助彰化改善民生用水時，也能進一步協助改善彰化縣工業用水問題，以利招商。圖／彰化縣政府提供

行政院長卓榮泰今天主持南投縣草屯鎮鳥嘴潭人工湖湖區工程竣工典禮，應邀出席的彰化縣長王惠美致詞說，感謝中央的努力，鳥嘴潭人工湖每天可提供彰化縣21萬噸地面水，解決一半彰化民生用水，也希望中央協助解決彰化工業用水問題，以利招商。

王惠美表示，彰化是少數幾個沒有水庫的地方，過去彰化人都說不會缺水，因為水大多抽地下水，也造成地層下陷的國土危機，特別謝謝中央經濟部水利署的努力，從2019年開始，投入建造鳥嘴潭人工湖，彰化得利最多，提供彰化每日21萬噸地面水，彰化每日用水有42萬噸，解決彰化民生用水一半的問題。

王惠美進一步指出，彰化是農工大縣，彰濱工業區新進廠商需要考慮到水的限制，中科二林園區每天限制用水2萬噸，因而招商也非常辛苦，特別再拜託行政院是否有替代方案，讓農工大縣持續地發展，有沒有可利用海水淡化技術來增加水資源，或是其他方式，值得來思考。

王惠美表示，因為極端氣候，水資源更是重要，謝謝南投縣成全，讓彰化能夠有解決一半的用水量問題，很多建設要持續進行，不分黨派，大家一起努力，讓台灣能夠大步向前走，再次謝謝中央對於水庫的挹注，讓彰化人有更好的、更穩定的水源。

王惠美也不忘向行政院長卓榮泰喊話，表示彰化還有二林精密園區的開發，以及明道大學AI園區的推動，拜託卓院長多多支持與協助。

南投縣 王惠美

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